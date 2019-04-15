台女用空氣清新機半年　拆開換濾網勁崩潰：到底在用什麼過濾？

城市的空氣污染日益嚴重，許多人家中都會添置空氣清新機，改善敏感症狀。有台灣女網民最近在網上發文，指自己做了「這輩子最蠢的事」，因為家中的空氣清新機，在無拆濾網包裝之下，懵然不知地用了半年，不禁悲鳴：「這半年到底在用什麼過濾？」事件令人哭笑不得，惟神奇的是，不少人竟然都發生同一個錯誤，笑指「緣份到了，空氣自然會乾淨」。

有台女指半年前買了空氣清新機，半年後拆開竟發現驚人真相。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

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該名台女周五（12日）在facebook群組「爆廢公社」中發文，指半年前買了部空氣清新機，到近日打算清理濾網時，才發現內裏仍有包裝，根本沒把膠袋拆開，令她崩潰又心酸，「這半年到底在用什麼過濾？」從她上載的照片所見，濾網的包裝完好無缺，而過濾網亦一塵不染，似乎未有盡力完成其使命。

圖中可見，濾網有包裝膠袋，原來台女一直未有拆掉濾網包裝。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

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帖文引起大批網民共鳴，不少「苦主」紛紛上載照片表示沒拆濾網包裝，有人坦白用了一年才發現，遂安慰樓主：「沒關係，拆開跟新的一樣」、「馬達這半年沒抽壞，這牌子值得買了」、「你並不孤單」。

台女補充，一開始覺得空氣有變好了，難怪最近過敏變得嚴重，而且一直覺得風量很小，「覺得他很爛不好用」。網民指她半年來都一直在浪費電，「其實是花電費用肺過濾」。有網民笑言，「所以才說買心安的，濾的不是空氣，是感覺」、「過濾你的心裏」、「緣份到了，空氣自然會乾淨」。

（facebook群組「爆廢公社」）

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