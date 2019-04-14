【口裡說不】父曾狠言反對女兒養狗　2年後抱狗散步如掌上明珠

不少人都想養寵物，但礙於家人反對，始終都未能成事。美國一位女網民於facebook分享家人在養狗前後的轉變，她稱爸爸以前非常反對養狗，直至她不顧一切帶了隻小狗回家，經過2年相處爸爸現在已變得判若兩人，現時爸爸與狗狗散步，甚至會怕狗狗太累，索性把牠抱起，非常爆笑。

吉娜指爸爸在2年的相處時間後判若兩人，現時散步更怕狗會累，索性抱起行路，非常爆笑。（fb群組「Dogspotting Society」圖片）

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該女網民吉娜（Gina Marie）本來是位初中老師，有愛心的她一直想領養一隻寵物狗，但爸爸不但反對，更狠心揚言如果她帶狗狗回家，一定會殺了她，「我不想要狗，牠們會帶來很多工作」。不過吉娜從沒害怕，更決定帶松鼠狗Belle回家，成為家中的新成員。

經過2年朝夕相處，爸爸開始接受Belle的存在，更非常疼惜牠。吉娜於fb群組「Dogspotting Society」撰文講述爸爸在養狗前後的轉變，她指，近日爸爸和Belle散步，爸爸走了一小段路就開始擔心Belle，「牠的腳太小了，走路會累」。

大批網民亦留言表示身同感受，坦言自己的家人亦曾非常反對養狗，但汪星人的可愛模樣最終融化了家人的心。（fb群組「Dogspotting Society」圖片）

吉娜安慰道，「爸爸，牠沒事，牠是一隻狗啊。」但爸爸堅稱，「但牠的腳真的很小，我決定要抱起牠走回家。」爸爸之後就把Belle抱到肩膀位置，讓牠可以依傍着爸爸的肩上，可見他有多疼惜Belle，連吉娜亦未試過爸爸如此「愛的抱抱」。

大批網民亦留言表示身同感受，坦言自己的家人亦曾非常反對養狗，但汪星人的可愛模樣最終融化了家人的心，更接受牠們是家庭的一份子，甚至對牠們的待遇比自己更好，有時連自己都會妒忌。

（fb群組「Dogspotting Society」）