網民收錢籲領養狐狸BB　漁護署：或傳瘋狗症　一般不批准入口

狐狸是狡猾的代名詞，但不時有人希望飼養狐狸作寵物。近日有網民在facebook群組發文，稱漁護署容許某些品種的狐狸在港合法飼養，其家中剛有狐狸寶寶出生，有興趣飼養的巿民可以私訊查詢領養。而除了該篇帖文外，其他網上討論區亦有人討論把狐狸當寵物的事宜，甚至有人指可以從內地網購狐狸到香港。 漁護署回覆《香港01》查詢時強調，狐狸具攻擊性及有機會傳染狂犬病（即瘋狗症），一般不會批准入口作寵物飼養及販賣用途，而所有從事動物商業買賣的人都需領有牌照。 愛護動物協會的獸醫則表示，狐狸不是馴養動物，不適合成為寵物，而且某些品種的狐狸受《野生動物保護條例》保護，管有已受法例規管。換言之，即使管有部分品種的狐狸或不屬違法行為，但香港一般無法入口狐狸作販賣用途，故在香港出售的狐狸，可能是經不法途徑運入，並未作出申報或檢疫。

有網民在facebook群組上表示，香港可以合法飼養狐狸。（fb群組截圖）

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日前有網民在facebook群組發文，尋找想領養狐狸寶寶人士，樓主稱已獲漁護署回覆，指除赤狐外，雪狐和其他狐狸都可合法飼養，「狐狸每年只生一胎，下胎要等明年3、4月，真心養先pm，無意勿擾」，更指存疑者可自行向漁護署查詢。

樓主在帖文內上載數張剛出生的狐狸寶寶照片，看起來有點像小狗，伸出舌頭的樣子非常可愛。樓主提醒，有意飼養的須事前做好功課，「無意勿擾！正義人士勿入！」有網民向《香港01》表示，曾以私信向樓主了解「領養」事宜，獲回覆指需付約4500元，又聲稱兩隻狐狸寶寶已經打瘋狗針，飼養不需領牌，言談間透露狐狸寶寶的父母購自內地，如果自外國購入，包括空運費用及繁複的手續文件等，一隻動輒要數萬元。該名網民擔心狐狸寶寶是從內地偷運來港，現時以領養為名變相兜售，亦怕香港環境不適合飼養，故最終沒有完成交易。

另外，在其他討論區上亦有網民表示，在內地購物網站發現有狐狸出售，價錢約1000元人民幣（約1170港元），「仲要真心靚，又有唔同色揀」。記者翻查相關網站，可見的確有不少內地買家曾購買狐狸，並拍照上載到網站分享。大多數買家表示把狐狸買回家後，看起來十分可愛，不時在家中到處走，「挺調皮的」，又指狐狸長大後只需多清潔地板，就不會有很濃的味道。但是內地亦不時發生狐狸被棄養事件，亦有人誤買狐狸當狗養，到被咬傷時才知道「中伏」，把狐狸送到動物園。

淘寶網上有不少人售賣狐狸寶寶，香港漁護署指一般不會准許狐狸入口。（淘寶網圖片）

漁護署回覆《香港01》記者表示，由於狐狸可能具侵略性，亦有機會傳染狂犬病，對公眾衞生和安全構成一定程度的威脅，所以一般不會批准入口作寵物飼養或販賣用途。據《狂犬病條例》（第421章），如未獲漁護署發出有效的許可證而輸入哺乳類動物（包括狐狸），即屬違法。一經定罪，違者最高罰款港幣5萬元及監禁1年，而有關動物亦會被充公。而其他一般未經本署檢核及批准入口的動物亦受相同規管。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（第139B章），所有從事動物商業買賣的人士都必須領有由漁護署簽發的「動物售賣商牌照」，並須遵守相關發牌條件及營業守則。違者最高可處罰款10萬元。一般而言，署方不會就未獲准進口的動物簽發售賣商牌照。

漁護署鼓勵市民應從持牌動物售賣商購買寵物。若寵物並非來自持牌動物售賣商，動物的來源及福利就沒有充份的監管和保障，故該動物有可能經非法途徑來港。這些動物本身亦可能帶有傳染病，並會危害飼養人及公眾衞生。

署方稱會繼續加強堵截非法入口活生動物，並會不時檢視外地及周邊地區的狂犬病情況，同時監察香港有否出現狂犬病感染病症。署方會與世界動物衞生組織保持聯絡，從而減少狂犬病可能傳入香港的風險，並適時檢討有關法例。市民如懷疑任何人士非法入口動物、在本地或網上出售有關動物，可向署方反映，漁護署會調查及跟進。

曾有網民表示，有興趣在內地網站買狐狸到香港，但不知道可以如何運送到港。（高登討論區截圖）

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如果能從合法途徑得到狐狸，又是否適合飼養？愛護動物協會動物福利副總監候安娜獸醫表示，狐狸是野生動物而非馴養動物、伴侶動物，不應作為寵物或圈養，據香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，某些品種的狐狸的管有及進出口都受規管。常見的赤狐是受第170章《野生動物保護條例》所保護的野生動物，管有、買賣及進出口都受法律規管。

愛協並不建議飼養狐狸，但如市民能合法取得，遵守有關法例及獲得任何所需的許可證或牌照，那仍可合法飼養。然而，候安娜重申狐狸不像貓狗擁有數千年的適應或馴化，尤其在香港的都市或居住環境，對於試圖將狐狸作為寵物飼養是一個充滿挑戰性，牠們的習性更接近野生動物。常見的赤狐棲息地範圍廣泛遍佈北半球，橫跨整個亞洲、中國以及香港，在香港最後一次見赤狐是20世紀前。

嘉道理農場回應指，園方從未飼養過狐狸，至於市民萬一發現狐狸，他們要視乎當時的人手、園內設施、資源及環境是否適合及足夠，才會決定是否接收。

2017年，有兩名行山客在大嶼山發現一隻大理石狐狸（Marble Fox）被困水道，通知愛護動物協會求助，狐狸其後轉交至海洋公園照顧。經基因鑒定，園方判斷屬赤狐，不符合園方的「引進動物的政策」，亦沒有合適專家作照顧，幾經轉折下，終被送至新加坡動物園飼養。

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