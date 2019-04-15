大埔友屋企驚現床蝨　一拍成手血　同受害網民：全屋木傢俬都要掉

家有害蟲令人擔驚受怕，要數最得人驚的，一定係蝨。有大埔友近日在網上狂呻家中爆蟲禍，晚上在房一關燈，身上即被咬到痕癢難擋，拍到「兇手」即成手血。樓主崩潰求救：「知唔知咩嚟？點樣可以消滅？」網民看過其照片後均稱是床蝨，更叫他盡快滅蝨：「依家有1隻，遲啲有成百隻！」不少人身受其害，直指最終全屋木製品都無得剩。

樓主稱家中房間在數星期內斷斷續續有害蟲出現，只要一關燈睡覺，身上多處亦被咬到痕癢難擋。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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有男網民於fb群組「Tai Po 大埔」表示，聽聞不少街坊受臭屁蟲煩擾，他位於運頭塘的家中，最近數星期亦有害蟲斷斷續續出現，每晚在房間睡覺至凌晨，身上多處都被咬到又痕又腫，弄致每晚幾乎失眠。

樓主更上載圖片解釋：「有時夜晚feel到個身有嘢行，兜嘢拍死又係呢啲（蟲）。」相中可見，部分已死的害蟲被拍死時有血出現，疑吸了人血所致。樓主向其他網民求救，希望揭發「兇手」身分。

同區網民紛紛留言，齊稱其家的是床蝨，部分人更稱自己亦在奮戰滅蝨當中，非常麻煩。同病相憐者分享：「我玩咗半年，最後搵咗滅蟲先搞掂，真係人都癲」、「我之前都俾佢玩咗成個月，咬到成身腫曬勁痕」、「我試過，真係要所有木嘅野掉晒，再搵人滅蟲先搞得掂」。

直擊200呎公屋周圍都係蝨的恐怖現場

木蝨潛伏家中每個角落，一旦沾上後患無窮，有200呎公屋單位竟藏200蝨，十分恐怖。（資料圖片）

+ 12 + 11 + 10

樓主其後回覆網民時透露，家中的櫃和牆都是木造，房間並無任何窗戶。他發現床下有張藤墊，懷疑是床蝨的所在地，於是馬上用膠袋包好並丟走。網民隨即表示丟了都未必能解決問題，「你見到一隻，即係間屋已經有幾個蝨竇」、「快啲搵滅蟲公司啦」。

木蝨四大傳入途徑：

觀林蟲害控制負責人Henry表示，床蝨是吸血為生，故喜愛於有人類體溫及體味的地方出現，最常見就是床板、床架及附近的木造傢俬。他續稱，床蝨懂在黑暗地方埋伏，而木造傢俬有不少縫隙，故大家常在這些地方發現蝨患，故牠們又稱木蝨。

家居藏蝨黑點逐個睇：

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Henry指出，市民如在家中遇到有蝨患出現，可自行購買矽藻土微粒（俗稱DE粉），並圍着床邊、床版及梳化位置鋪上約2厘米闊的DE粉，並盡量不要留下縫隙。

他又提醒，DE粉雖然有暫緩蝨患的效果，不過聞太多始終對人體有影響，故在使用時要注意份量，切勿「狂灑」。如家中有嚴重蝨患，甚至有可能要全屋裝修及掉棄現有衣物、雜物等。

（fb群組「Tai Po 大埔」）

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