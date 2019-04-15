朋友寓所廁所窄到要側身行入？　台網民：在香港就不是笑話

當你尿急的時候，看到這種廁所，會有什麼反應呢？有位網友在爆笑公社分享了一組超窄廁所圖，笑說「尿急跟朋友借個廁所，還好我夠瘦！」，也引發網友們熱烈的討論。

網友分享的超窄廁所組圖（按圖放大）↓↓↓

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夾縫中求解脫。「慘了！我到這家上不了廁所……」、「垃圾桶都沒位置……」、「吃太多，連拉屎都有問題！」、「夏天在那裡大號一定會滿身大汗，還有揮散不去的屎味」、「太壓迫了，我屎放不出來。」、「撇開瘦不瘦，有點恐怖，感覺牆壁會很髒……」、「做的還不夠徹底，馬桶後方可安裝水龍頭洗手。」、「換這樣你才不會待太久」

不少網友看了認為，最厲害的其實不是進去上廁所的人，而是……「我覺得施工的人比較厲害……」、「施工時，先把馬桶安裝好，再把牆砌起來」、「我想以後修理的人也要很厲害跟很有耐心……」、「找師傅修馬桶還要備註不能太胖」、「磁磚工的心酸，最底層要貼的話，可能要躺著貼XD」

網友：突然想到這畫面！

很多網友都表示，這廁所讓他們想起周星馳演過的經典電影《整蠱專家》的一幕！！！（按圖重溫）↓↓↓

「整蠱專家裡的廁所是嗎？」、「這時間，突然兩面牆夾起來」、「你朋友是整蠱專家嗎？」、「我覺得兩邊的牆是機關」、「牆壁還沒縮回去，因為總開關在伊拉克！」

很多地方的廁所真的長這樣！！！（點圖瀏覽）↓↓↓

「這如果在香港就不是笑話了」、「我鄉下有個親戚的房子就蓋成這樣，不知道怎麼想的。」、「越南真的很多這樣的廁所。大個便都辛苦……」

看來有寬敞的廁所可以使用，是件很幸福的事啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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