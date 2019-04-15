元氣、魚尚三文魚含寄生蟲　袁國勇、蔡瀾早明言不吃

港人愛吃三文魚，但消委會早前從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本進行測試，結果發現太古康怡廣場元氣壽司的吞拿魚刺身樣本及荃灣的魚尚三文魚柳樣本，分別有蟲卵及線蟲。 其實生食三文魚一直存在風險，港大微生物學系講座教授袁國勇就曾表示，從來不吃生的三文魚，三文魚內含百萬大腸桿菌，「進食生的三文魚便好似食屎咁」。

消委會在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。（Google Maps截圖）

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消委會在去年12月至今年2月以一般消費者身份，從超級市場、食品店及專門售賣刺身的食肆，購買31款聲稱是三文魚（又稱鮭魚）及19款聲稱是吞拿魚（又稱金槍魚）食品的樣本進行檢測。結果發現，在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。

袁國勇，曾表示從來不吃生的三文魚，「進食生的三文魚便好似食屎咁」。（資料圖片）

三文魚一向是港人最愛，不過，一些名人都曾表示從不吃生的三文魚。其中只飲用或進食煮熟的水或食物的袁國勇，曾表示從來不吃生的三文魚，「進食生的三文魚便好似食屎咁」。他又指，畜牧業飼養動物採用大量抗生素，養殖業養殖海產也倒下成公斤抗生素餵給海產，令三文魚能在短時間內長得肥美，人類進食了含有大量抗生素的食物，出現對抗生素的抗藥性。

著名食家蔡瀾在專欄撰文指「日本人不吃三文魚刺身」，「正統的日本鋪子，絕對不會賣三文魚刺身，因為他們老早知道它的蟲極多，只能用鹽醃製過後燒熟來吃」。（資料圖片）

著名食家蔡瀾在專欄撰文指「日本人不吃三文魚刺身」，「正統的日本舖子，絕對不會賣三文魚刺身，因為他們老早知道它的蟲極多，只能用鹽醃製過後燒熟來吃」。

2016年，《新英倫醫學雜誌》曾報道，日本有人進食三文魚後，出現胸痛、作嘔等病徵，醫生透過內窺鏡，在其體內鉗出11條寄生蟲。當時，蔡瀾接受傳媒訪問時呼籲不要吃一些平價三文魚，「大陸那些餐廳，一大碟三文魚刺身，這是很避忌的事，食完會生蟲」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良2016年時也曾稱，滋生在三文魚刺身上的異尖線蟲幼蟲難用肉眼所見，進食風險較高。另外歐盟曾建議，只吃養殖而非野生的三文魚，由於挪威三文魚絕大部分是養殖魚，報告也顯示挪威三文魚檢驗從未找出任何寄生蟲，所以食客應留意產品是否來自挪威。

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