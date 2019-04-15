拯救動物竟然落得被「收樓」的下場？英國一名中年女子不忍豬隻於環境極差的養殖場生活，向場主購買一隻豬作寵物，意外發現其創傷後壓力症候群病情亦獲改善。不料其鄰居得知女子飼養豬隻後竟投訴，令她或因而被收樓，其家人遂於網上發起聯署，期望爭取支持以保留寵物豬。

英國一名中年女子不忍豬隻於環境極差的養殖場生活，向場主購買一隻豬作寵物，不料遭鄰居投訴或面臨收樓下場。（fb「Teddi Williams」圖片）

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現年47歲的威廉斯（Georgie Williams）居於英國東薩塞克斯郡克羅伯勒（Crowborough , East Sussex），她早前得知豬隻養殖場環境惡劣的消息，決定親自前往視察，結果發現場內不只非常骯髒，「那些動物像出生至今都沒洗過澡」，豬隻還長期處於驚恐狀態，「牠們絕對是嚇壞了，場主抓住其中一隻豬的後腿拉起牠，並扔進圍欄讓我看，其他豬就被踢開」。

本身為素食者的威廉斯看後大感不忍，決定向場主購買一隻15週大的小豬，拯救牠免成「大餐」。她為小豬起名「Arlo」，並成功取得農業牌照，為家中兩隻狗增添同伴。

小豬Arlo最初回家時情緒不穩，後來逐漸能融入威廉斯家中，成為兩隻狗的同伴。（fb「Georgie Williams」圖片）

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威廉斯指，Arlo最初回家時情緒不穩，「牠太害怕了，只會一直盯着牆壁，如果你走近牠便會逃跑、尖叫或退縮，生怕你會打牠，我們要哄牠一輪才能撫摸牠」。經過一番悉心照料，Arlo逐漸能融入威廉斯家中，成為愛撒嬌的小豬，每晚都與家人一起睡覺，亦會和兩隻狗一起玩耍，甚至會模仿狗隻「吠叫」。

由於遭到鄰居投訴，當地房屋協會經過突擊檢查後指她威廉斯違返租約規定，限她於兩周期限內放棄Arlo，否則會被收樓。（fb「Georgie Williams」圖片）

本來威廉斯一家計畫待Arlo情況穩定時將牠送往豬隻庇護中心，但家人在照顧過程中與牠培養出深厚感情，更發現Arlo的出現對患有創傷後壓力症候群（PTSD）的威廉斯有幫助，故決定繼續飼養，「我的心理健康狀況真的很糟糕，時不時有自殺傾向，但牠知道我甚麼時間受不了，然後走近讓我冷靜下來」。

不過好景不常，有天威廉斯被告知因鄰居投訴，該區的房屋協會經過突擊檢查後指她違返租約規定，限她於兩周期限內放棄Arlo，否則會被收樓。威廉斯一家擔心Arlo或會被送回養殖場，其女兒泰迪（Teddi）遂於網上發起聯署，爭取讓「沒有對任何事或任何人作出傷害」的Arlo留下，至今已獲得近5000人簽名支持。

（綜合）

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