買榴槤得3件果肉　苦主斥果檔開殼手法有問題　店員：當我呃你囉

榴槤多肉少肉，一日不開殼，一日都不知。有女網民日前在西營盤正街一個果檔買榴槤，由於不懂得挑選，遂叫果檔姐姐幫忙，詎料網民回家後，才發現價值約100元的榴槤僅得3粒果肉，氣得她馬上回果檔跟對方理論，惟對方態度不合作，更指「唔好彩囉，無得換㗎啦…你咪當我呃你囉」，令樓主大為不滿，質疑對方開榴槤時，只讓她看有果肉的一邊。不少網民見狀，紛紛認同買榴槤需講求運氣，建議樓主「買啲開咗嘅唔使煩」。

有女網民日前在西營盤正街一個果檔買榴槤，詎料回家後發現僅得3件果肉。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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該名女網民昨日在facebook群組「西環變幻時」發文，指在西營盤正街一果檔買榴槤時，因不懂得挑選，便叫果檔姐姐幫手，其間對方「開完睇咗一睇先…唔打咁開，開到一邊有肉」才給樓主看，樓主見到有果肉，所以沒有為意對方開殼情況有異，花費大約100元購買。

女事主事後回到果檔跟對方理論，惟對方態度不合作，更稱「唔好彩囉，無得換㗎啦，你咪當我呃你囉」，不願意作出任何賠償。（fb群組「西環變幻時」截圖）

惟回到家後，樓主發現榴槤僅得3件果肉，於是帶同榴槤到果檔理論，不過果檔阿姐稱「唔好彩囉，無得換㗎啦…你咪當我呃你囉」，不願意作出任何賠償。樓主質疑對方一早已知榴槤有伏，但都照賣，慨嘆「今次當買個教訓」，並提醒「真係要買嘅，一定要佢開晒四邊畀你睇」。從她上載的照片所見，一開四的榴槤僅得3件如手掌般大小的果肉，而果檔展示的榴槤則有最少8件較大的果肉，可見相距甚遠。

帖文引起不少網民討論，紛紛指現場一帶果檔商譽一般，亦有人指「好多檔都話包開，開咗無肉都會換比畀你」，更有人形容「買榴槤就同賭緬甸翡翠原石一樣」，講求彩數及運氣，建議樓主及其他人「買啲開咗嘅唔使煩」。

（fb群組「西環變幻時」）

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