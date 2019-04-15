行捷徑右腳意外卡鐵欄　山東醉男金雞獨立一整晚　求救被當發酒瘋

一班朋友難得聚會，小酌幾杯的確可增添氣氛，但過量飲酒或會釀成意外。山東一名男子上周與友人聚會後喝醉回家，途中打算行捷徑爬過鐵欄，不料右腳大腿竟被卡住動彈不得。男子無法掙脫只好大聲呼救，但人們卻誤以為滿身酒氣的他在發酒瘋，男子最終「金雞獨立」一整夜，至翌日清晨才獲救。

山東一名男子喝醉後自行回家，途中打算行捷徑爬過鐵欄，不料右腳被卡住，最終「金雞獨立」了一整夜。（梨視頻截圖）

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事發上周二（9日），山東汶上縣一名男子晚上與朋友聚會後喝醉酒，獨自回家時想走捷徑，打算爬過超市對開的鐵欄，不料一伸進右腳，大腿即被卡住。男子曾嘗試掙扎，可惜仍是動彈不得，他只好向經過的行人大聲呼救，但路人看到滿身酒氣的他時都以為是發酒瘋，無人停下理會。

涉事男子因腳部受壓及維持同一姿勢太久，獲救後累得跌坐於地上，幸經過休息後確認並無受傷。（梨視頻截圖）

該男子最終只能維持「金雞獨立」的姿勢「掛」於鐵欄一整晚，至翌日清晨6時許，有附近居民外出晨跑時意外發現男子卡於鐵欄上，便伸出援手想將他拉出，不過經過多番嘗試仍未能成功。

居民於是替男子報警求助，當地消防員接報到場，以電剪協助剪斷鐵欄救出男子，他因腳部受壓及維持同一姿勢太久，獲救後累得跌坐於地上，幸經過休息後確認並無受傷，事後自行離去。

（梨視頻、澎湃視頻）

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