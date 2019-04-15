問老公「我靚唔靚？」　全場靜過太空　美國霸氣少婦暴怒毆夫

激嬲老婆有時不需要出聲，沉默都可達到效果。近日一對美國德州夫婦看電影時，妻子突然問丈夫「我漂不漂亮？」，對方未有回答，令妻子大動肝火，不但下令立即駕車回家，而且途中更不斷痛毆丈夫，甚至打到入屋，連親戚勸阻也不果，事後妻子被警方以家暴罪及傷害罪2項罪名拘捕。

美國霸氣少婦拉米雷斯（Lizeth Guadalupe Ramirez）不悅丈夫無回答問題，繼而大打出手。（網上圖片）

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據外媒報道，20歲的拉米雷斯（Lizeth Guadalupe Ramirez）上周二（9日）晚上與丈夫前往德州一間戲院看電影，在看到一半時，她突然問丈夫「我漂不漂亮？」，詎料對方沒有任何回應，她以為丈夫故意不回答，大怒吩咐他立即駕車接載自己一起回家，一路上更大興「問罪之師」，對丈夫拳打腳踢，幸好最終沒有釀成車禍。兩人回到家後，即使屋內有一名親戚，拉米雷斯仍不罷休，繼續施暴，連上前做「和事佬」的親戚都被打傷，最終報警求助。

夫妻關係要處理好，唔係隨時惹出禍。（視覺中國/GettyImages）

警方接報到場，拉米雷斯訛稱丈夫毆打及企圖勒死她；但丈夫則解釋，當太太詢問「我（拉米雷斯）漂不漂亮？」時，因為她的聲音被電影蓋過，才沒有聽到，詎料竟激怒太太，警方經調查後控告拉米雷斯襲擊及家暴共兩罪，案件將排期審訊。

（Fox）

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