廣告自喻：可能「不是」世界上最好的啤酒　嘉士伯重新釀製轉口味

嘉士伯（Carlsberg）過去40年一號稱「可能是世界上最好的」的啤酒，不過隨着更多釀酒商加入競爭和手工啤酒的興起，嘉士伯的銷量備受衝擊，在2018年5月下跌1.7%至兩年新低；如今決定改變策略，承認「可能不是」世界上最好的啤酒，同時革新產品迎合巿場。

全新配方改用不同材料

嘉士伯近日的新廣告寫道：「『可能是世界上最好的啤酒』這句說話曾經是真的，但在今天可能已經不是。從某個時期開始，我們迷失了方向，只顧着數量，忘了質量。我們變成了最便宜的，而不是最好的。」廣告透露，嘉士伯啤酒換了全新配方，改用不同材料，「因此，剩下的選擇只有一個：創造更好的啤酒，所以我們從氣泡到啤酒花都完全革新，重新釀製。結果呢？釀出了清爽又芳醇的丹麥皮爾森啤酒（pilsner）。終於有啤酒能達到你的期望？很有可能。」

嘉士伯表示，新啤酒的酒精含量仍為 3.8%，但口感更清爽，味道更豐富。另外，在酒吧出售的嘉士伯生啤同樣以全新面目示人，不再用高身啤酒杯奉客，改用較矮的有腳玻璃杯。

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消費者口味已經改變

在發布這個廣告之前，嘉士伯竟然還在Twitter上分享一些批評其啤酒的推文，例如有網民形容嘉士伯啤酒的味道像「浸着死去祖母的洗澡水」、「不新鮮的麵包棒」等。

嘉士伯的英國營銷經理伍丁斯（Lynsey Woods）表示，公司希望透過新廣告，引起英國啤酒愛好者的注意，吸引他們試飲新產品。嘉士伯在去年12月的調查發現，比起原來的啤酒，59%人更喜歡新推出的啤酒味道，足證消費者的口味已經改變。

（綜合報道）