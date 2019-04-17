台孕婦遭加洗潔精害胎兒患兔唇　裝Cam抓兇手驚覺原來是自己人

陷人於不義，將自食其果。有台灣男網民近日上網發帖控訴，因老婆一直和爸爸的女友發生爭執，後來發現水壺中被「加料」洗潔精，夫婦決定裝監視器查出真兇，不出所料是該女友所做，而近日更發現23周的胎兒亦受害，因而患有唇顎裂症（俗稱兔唇），令他忍無可忍，在網上大爆事件兼報警處理。

台灣有孕婦遭加料洗潔精，而導致胎兒患有兔唇。（facebook群組「爆料公社」截圖）

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該名男網民日前在facebook群組「爆料公社」發文怒指，有「自己人」企圖要謀害孕妻，「新北市新莊區有一位非常有愛心的X小姐，多次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異，決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情！」

男網民續指，平日所使用的水壺較難發現異味，然而當他幫忙洗水壺時，便發現壺中留有洗潔精。由於妻子不時因生活上的細節與爸爸的女友有磨擦，就懷疑對方報復，決定裝監視器查出真相。他最後憤怒強調：「人在做天在看，不是不報時候未到。」

監視器中拍到爸爸的女友疑似偷偷地把洗潔精擠入水壺中。（facebook群組「爆料公社」圖片）

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沒想到兇手真的是爸爸的女友，從片中可見，其女友在洗碗的途中疑似偷偷地把洗潔精擠入水壺中，再扮作無事離開。而近日妻子因腸胃炎入院時，詎料在產檢中發現肚中23周的胎兒竟診斷出患上唇顎裂，令其網民氣得報警，鬧上網絡。

該女友隨後被捕，承認與受害人有過爭執，造成不愉快，並聲稱在洗杯子時故意洗得不乾淨，只是想惡整對方，堅稱自己是冤枉的，警方現已立案調查。然而洗潔精含有石油提取物的「直鏈烷基碘酸鹽」及酒精等化學成份，對胎兒有害，有機會導致畸胎。

（綜合）