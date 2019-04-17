【黃心穎許志安】的士業不滿被斷定偷拍　促澄清：坐的士定Uber？

歌手許志安（安仔）和無綫小花黃心穎被爆偷食事件，有傳媒上載一條車廂影片，將二人的親密舉動一一錄下。由於許志安在車內曾叫「司機大佬」，令網民估計該車輛是的士或者Uber，引發在車內拍攝乘客是否觸犯《私隱條例》的討論。facebook有的士業界群組討論事件，有人質疑「車Cam」不應如此運用，警方和個人資料私隱專員公署應該跟進，但又有不少意見認為該車輛不是的士，「當事人要澄清坐咩車，佢連運輸業都害了」。

許志安於今日（16日）晚上開記者會交代事件，宣布全面停止工作並反省。（盧翊銘攝）

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許志安及黃心穎車廂激吻片段轟動全城，網民除關心鄭秀文（Sammi）和馬國明的狀況，還猜測他們所乘搭的是的士還是Uber車輛，更引伸出的士攝錄車廂內部，包括拍攝乘客，是否侵犯乘客私隱的討論。

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不少的士司機質疑二人根本不是乘坐的士，今早fb群組「的士司機資訊網Taxi」有網民發文，上載車廂內圖片，質疑沒有任何一款的士的後窗和前座是這樣的，認為他們不是坐的士。有留言咬定二人坐的是的士，更要求警方、私隱專員公署跟進，「點可以將人哋嘅私隱隨便放上網㗎，真係唔夠膽再坐的士」，甚至有留言聲稱聽到「跳錶聲」，而前座設計問題，「世上有樣嘢叫櫈套」。

然而，因應車型問題，包括後窗及有尾翼等，有留言直指「明顯不是的士」、「唔好入咗的士數」，估計是白牌車，又埋怨「係有專家即出嚟抽水話的士安cam有問題」，令網民誤以為黃心穎和許志安當晚坐的士。由於網民立場兩極，甚至牽涉到私穩問題等，有留言直言：「當事人要澄清坐咩車，佢連運輸業都害了。」

亦有網民抵死地指片中眾人上車後遲遲未決定目的地，的士司機都沒有發怒鬧人或催促，已明顯反映該車應不是的士，又過程中乘客只籠統說「大坑」、「鯉魚門」，司機已即時知道具體地址，也不符正常搭的士常態。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）

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