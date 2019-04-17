【許志安黃心穎】舊劇爭女片段瘋傳　馬國明答安仔：唔會祝福你

正所謂「人生如戲，戲如人生」，「安心」偷食事件引爆全港市民八卦之心，一場四角關係，網民連日忙於鬧爆偷食者、安慰受害人，有抵死電視迷更挖出13年前無綫劇《肥田囍事》片段，揭露戲中安仔馬明早有爭女橋段，戲中痛失胡杏兒的馬明向安仔直言「唔會祝福你」，又當面批評劇中許志安的角色「對愛情拖拖拉拉，不能一心一意」，網民拉到現實一看，齊指「中到爆」。

許志安和黃心穎昨日被爆在的士連環激咀15分鐘，震驚娛樂圈。（黃心穎IG）

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今日網上瘋傳2006年播映的《肥田囍事》片段，身為情敵的許志安與馬國明在男廁中交鋒，劇中許先出手叫馬明接受現實，坦言希望獲對方祝福，馬明即果斷拒絕，揚言「我係唔會祝福你」，聽到許批評他小器時，即反駁「我是這世上對她最好的男人」。

有網民再補充，其實劇中還有教堂搶新娘一段也很貼近現在情況，劇中胡杏兒與許志安在教堂行禮成婚，馬明闖入阻止，並當面批評戲中的許志安「為人現實，思想複雜」，「對愛情拖拖拉拉，不能一心一意」，告誡胡杏兒指許根本不能給予她幸福，希望她回心轉意。

劇中安仔馬明男廁對決

+ 4 + 3 + 2

劇中馬明搶新娘：他不能給你幸福

不少網民睇片後都拍爛手掌，高呼對白實在太中，又大讚網上神人超凡記性，竟然咁都記得，有人則指果然戲劇題材源於生活，堪稱「人生如戲」。

（０１製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁