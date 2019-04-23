穆斯林學者拍片教如何「正確打老婆」　網民嬲爆斥懦夫

卡塔爾一名社會學家近日上一載段短片，教導穆斯林男子如何體罰妻子，他聲稱丈夫打妻子的重點是「展示丈夫的力量」，因為有些女性天生就是喜歡暴力專橫的丈夫；許多網民看完片段後均表示極度憤怒。

安薩里：「丈夫要令妻子感覺到她的嬌弱和他的男子氣慨。」（影片截圖）

拍打手臂 抓住肩膀猛搖

安薩里（Abd Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari）在其YouTube頻道「Al-Mojtama」發放短片，「教導」符合伊斯蘭教規條的打妻方法，還找來一名叫納伊夫（Nayef）的男孩進行角色扮演。

安薩里稱，男人不一定需要打妻子，也不需要每日打，但「男人是家中的領袖，領袖有威嚴，就像公司經理一樣。家中的領袖可能有需要懲戒妻子以讓生活重回正軌。丈夫該如何打妻子？他要給她愛的懲戒，他是愛她的。」他認為教訓妻子有「三部曲」：丈夫應先作口頭警告，繼而不讓妻子同床睡覺，最後一招才是體罰。

安薩里接着示範「正確」的技巧，他先是大聲斥責：「我告訴過你多少遍？我不是叫你不准擅自離家嗎？」安薩里解釋，妻子頂嘴的話，就要拍打她的手臂並繼續罵，然後他還抓住納伊夫的肩膀用力搖晃。

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「某些女人喜歡專橫暴力的丈夫」

安薩里稱：「這種無痛的打法不會留下瘀傷或導致流血……這就是伊斯蘭教溫柔地打人的真正方法。」他強調，伊斯蘭教很仁慈，不容許男人拳打或掌摑妻子的頭臉。

他在最後補充謂，丈夫要打妻子是因為某些女人喜歡專橫暴力而有威嚴的丈夫，「她要感受到你是個真正的男人」。

不少網民看罷紛紛表示憤怒到極點，「他們把女人當成需要好好管教的頑皮寵物或者畜牲」、「不幸的是，現實比這更糟糕」、「他才應被人狠狠打一頓」、「真男人不會虐待和打女人，懦夫才會」，有網民甚至揚言杯葛將在卡塔爾舉行的2022年世界盃。

（每日郵報）