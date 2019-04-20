【花蓮地震】輪椅男想搭巴士無助被插隊　暖男司機出手獲激讚

台灣花蓮日前發生6.1級地震，台北捷運全線停駛，不少乘客都湧至巴士站爭先恐後地擠上車，此時對於坐輪椅或行動不便的人又言，上車難度好比登天。一名網民於討論區發文，稱轉乘期間不少人都插隊上車，一名坐輪椅的男子只能無助地於車門附近苦等，又不敢有動作。此時巴士司機決定出手，特意下車設置斜板，讓乘客讓出位置助輪椅乘客上車，直呼：「如果不讓他上車的話，下一班也是一樣啦」，令樓主大讚：「這位司機讓我感受到，原來處處可見溫暖」。

台灣有網民發文，稱前日（18日）地震後乘巴士時，看到司機耐心地協助一名坐輪椅的乘客登上巴士，覺得非常感動。（「Dcard」討論區圖片）

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該名男網民前日（18日）於「Dcard」討論區發文，稱當日早上及下午分別都有工作面試，但正當他要從淡水乘捷運時便遇上地震，全線捷運停駛檢查，的士及Uber都無法預約，於是只能走進「早已爆滿」的巴士站排隊。

在排隊的過程中，樓主指一直有人插隊，車來到時更有人直接走到車門前想擠上去，罵戰不斷，樓主幾經辛苦上車，但每次到站，站於車門旁邊的他都會被車門擠來擠去，連司機也無奈稱：「哎呀…平常生意才沒這麼好嘞。」

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直至其中一個車站，樓主看到一名坐輪椅的男子正在車門附近等候，惟面對瘋狂要逼上車廂的市民，輪椅男「似乎也不敢做甚麼動作」。此時巴士司機「停格了幾秒鐘，似乎在思考些甚麼」，隨即站了起來並下車，走到中間車門拿出輪椅斜板，並對車內乘客稱：「裏面的人出來，我要讓他上去。」

花了大約5分鐘，輪椅乘客上車後，部分乘客開始議論司機的舉動，惟司機只是說：「如果不讓他（輪椅乘客）上車的話，下一班也是一樣啦。」數個站後，該名輪椅乘客要下車時，司機亦同樣有耐性地為他拿斜板，而車門旁邊的人見狀，亦熱心地一起幫忙。

台灣花蓮前日發生地震，全線捷運宣布停駛檢查，不少民眾需轉乘其他交通工具。（示意圖，OtisWang＠twitter）

樓主看到司機及其他乘客伸出援手的一刻覺得非常感動，稱雖然其工作面試被耽誤了不少時間，但「司機讓我感受到，原來處處可見溫暖，盯著媒體看這麼多負面新聞，不如實際體驗社會溫暖」。

網民看過帖文，紛紛大讚司機的溫暖舉動，又稱讚一眾乘客沒有因而感不滿，「幸好大家都很理智，沒有因為覺得時間被延誤而謾罵，那位身障人士一定也很感動的」，「幫助不方便的人、禮讓輪椅優先上車本該是很正常的，但因為太多人習慣視而不見，才讓這種行為變得可貴」。

（「Dcard」討論區）

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