小學生3分鐘做13條數好悲哀？　美女教師留刻薄評語　家長促炒人

老師對學生的每句評語，都可能影響孩子的身心發展。美國一名小學女教師，早前在一名2年級男生的數學考卷上，寫上「真是悲哀！他在3分鐘內僅答了13題！可憐！」的評語，男生的爸爸看到後震怒，發起網上聯署，要求校方開除涉事教師，已獲得逾1.6萬人支持。校方事後回應，指涉事教師正受學校董事會調查。

美國女教師波克歷於學生的試卷上寫上刻薄評語，引起學生家長震怒，並發起聯署要求學校開除她。（fb「Chris Piland」圖片）

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涉事女教師波克歷（Alyssa Rupp Bohenek），在美國賓夕法尼亞州一間小學任教，早前要求2年級學生進行算術測驗，試卷上印有60條減數題目，學生須於3分鐘內盡量完成。其中學生凱文（Kamdyn）只做了13題，波克歷以紅筆於試卷上寫上「真是悲哀！他在3分鐘內僅答了13題！可憐！」的評語，旁邊更畫上一個悲傷的表情符號。

凱文的父親皮蘭（Chris Piland）檢查試卷時，發現波克歷的刻薄評語後大感憤怒，將試卷拍照後上載到網上，同時向校方投訴及發起聯署，要求學校開除波克歷。皮蘭稱，波克歷整個學年對他和兒子都很無禮，「看到兒子帶着這份試卷回家時，我真的非常憤怒，竟然有人會在孩子的試卷上寫這些，這真是極大的『鼓勵』！」

皮蘭將試卷上載至網上，同時向校方投訴及發起聯署，要求學校開除波克歷。（fb「Chris Piland」圖片）

皮蘭的帖文引起網民關注，至今已有逾1.6萬人支持聯署，有人直指波克歷的行為「違反了道德義務，並且不專業，令各地的老師都蒙羞」，批評「對於一個對兒童有權威的成年人來說，這是不可接受的」、「沒有老師有權對學生的功課寫下如此可怕的評語」。

皮蘭將試卷上載至網上，同時向校方投訴及發起聯署，要求學校開除波克歷，至今已獲逾1.6萬人支持。（change.org截圖）

皮蘭之後再發文，感謝網民的支持，並指波克歷正接受學校董事會調查。而校方則回應指事件屬人事問題，調查結果取決於事實和證據，不會受到社交媒體影響，「與所有事情一樣，我們將努力為學生營造最佳學習環境，並會配合相關調查提供所需協助」。

（每日鏡報、太陽報）

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