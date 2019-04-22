外籍姐弟遊戲室霸玩具打人　網上鬧大阿媽稱道歉　一見刪文即失蹤

小朋友爭玩具難免，但打人實在要不得。網上瘋傳有家長帶小朋友到大角嘴一間兒童遊戲室玩耍，撞正霸道外籍姐弟，不單霸佔所有積木，一見其他小朋友走近就出手打人，至少3名兒童受傷，家長齊聲斥責，他們用英文反駁，其母親則沒有現身。事件鬧至網上，外籍童母親原稱刪文後會道歉，惟一見刪文她即封鎖受害孩子的家長拒道歉，令事件再次鬧到網上。

一對外籍姐弟在大角嘴一間兒童遊戲室內，霸玩具兼出手打其他小朋友，被其他家長責備時堅拒認錯，其父母則一直沒有現身。（fb專頁「生仔要考牌系列」圖片）

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日前有一名母親在fb群組發文，指本月初下午帶同兩歲半女兒及一歲細仔到大角嘴一間兒童遊戲室，其間見到一對外籍姐弟「將場內所有軟身積木放喺角落位，然後圍起一個欄」，不容許其他小朋友走近取積木，還出手推人。

該名母親指捉回走開的女兒時，其細仔獨自走入角落位，沒料即被該對外籍姐弟「打咗塊臉，然後推跌」，臉部明顯有一條傷痕，外籍男童更爆出英文粗口，她即跑過去用英文問外籍童「父母喺邊？」男童反問「關你咩事？」樓主強調因他們打人需通知其父母解決，女童反駁「有證明嗎？佢自己跌唔關我哋事」，樓主再解釋公眾地方玩具大家都有權去玩，男童又反駁「鐘意咁玩就咁玩」。

樓主指該對外籍姐弟的家長一直都沒有出現，他們繼續「搞破壞」，引來其他家長斥責，而「之後個場夠鐘，佢哋自己又排下場，但依然無家長陪同」，無奈下樓主曾向職員反映，惟職員稱言語不通無法跟進，激到樓主怒罵「家長一直無出現理會對仔女，好過份嘅家長同一對仔女」，揚言「會報警，或者睇下點處理」。

其後自稱是「其中一個受傷小朋友嘅家長」的網民投稿至fb群組「生仔要考牌系列」爆料，指當日共有「3至4位小朋友真係受傷，有痕跡，我個仔係其中一位」，她又大爆因有媽媽在fb鬧大事件，該對外籍姐弟母親曾現身聲稱「約見出嚟道歉」，但要求發帖的媽媽先刪文，該母親不虞有詐照做，沒料對方一見刪文即玩封鎖，原稱的道歉亦不了了之。

爆料網民稱獲原先發帖的媽媽同意圖文並茂轉載，鬧爆該對外籍姐弟及其母親「真係勁過份，有啲咁嘅媽咪就有啲咁嘅小朋友」。帖文引起網民怒轟，不少人齊稱「報警吧」、「呢頭的確有好多以為大聲講英文就可以無家教嘅人」、「佢哋都唔知醜」，認為應該追究到底。

（fb群組「生仔要考牌系列」）

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