「打工仔扮OT」下集　請病假狂擦存在感　新上司再一招KO網民激讚

身體不適請病假，同事難免要幫忙分擔工作，作為病者爭取休息好過擦存在感。早前有打工仔大爆同事扮加班被新上司KO，他近日再爆料，指同一人日前請病假，惟仍在公司群組長篇大論，既為缺席致歉，又「善意提醒」同事遇難題可問他，極力擦存在感。新上司沒令人失望，臨收工時在群組指「今日工作順利，大家準時下班」，作出正面抽擊，接連兩次出手，令網民拍爛手掌。

有同事日前請病假，不但在公司群組稱「同事都做到踢晒腳要加班」，而且「善意提醒」同事遇到難題可以問他，暗示自己對公司的貢獻，新上司收工時卻在群組指「今日工作順利，大家準時下班」。（《我要準時下班》電視劇截圖）

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有網民投稿至facebook群組「奴工處」，大爆有同事經常扮加班，將獨留辦公室的自拍照片發送至公司群組，但新上司並不受落，警告「這是最後一次」。後來「扮OT男」發現自己的事被放上網，即打小報告向公司投訴有人洩露內部對話，惟新上司以不對號入座回應他，反叫他「辦公時間內專心工作，不要瀏覽fb」。

爆料者續指，這名「扮OT男」日前請兩日病假，新上司按規矩提醒他必須交回醫生紙，惟病假中的他卻仍不忘擦存在感，在公司群組回覆「感謝提醒，我無返兩日，相信同事都做到踢晒腳要加班，唔好意思麻煩到大家，有咩唔明、唔識做可以問我」。

多名網民留言指「個上司真係好正」、「呢個上司我好想要呀」。（《我要準時下班》電視劇截圖）

爆料者形容「其實有冇佢都分別唔太大，真係每人做多少少咁大把」，對其訊息新上司及其他同事都沒有回覆，但收工時，新上司在群組表示「今日工作順利，大家準時下班」，另加一個微笑emoji，有關回應令人忍不住會心微笑。

這則帖文引起多名網民討論，紛紛留言指「呢個系列非常精彩」、「開始懷疑報料人就係新上司」、「個上司真係好正」。

（fb群組「奴工處」）

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