強行拉起腳痛年輕人　台伯伯硬霸兩個位　怒吼「我給你上一課」

關愛座的原意本是讓有需要的人士使用，惟近年關愛座變成「批鬥座」，相關紛爭屢見不少，甚至演變成網絡公審。日前一名台灣網民搭火車時，目擊一名伯伯強行拉起坐在關愛座的腳痛男生，大聲強調那是關愛座，揚言自己才是有需要的人，「我也腳痛！」他更一個人硬霸兩個座位，擺放私人物件，引起大批乘客不滿，最後一名霸氣哥為男生出頭，才令伯伯無言以對。

日前台灣一名腳痛男生坐關愛座時，竟被一名老伯強行拉起。（facebook片段截圖）

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一名台女日前網上發文，指當日在早上約9時，乘搭火車由桃園、鶯歌往台北，其間一名身穿黑色上衣、頭戴黑色Cap帽、看似雄壯威武中氣十足的伯伯上車，雖然這時已有一名女生讓座，惟伯伯竟動手把一名腳痛男生從關愛座拉起，不停表示這是關愛座，他才是有需要的人，「我給你上一課啦」，更大聲吼「我也腳痛啊！」

伯伯其後一人霸佔兩個關愛座座位，擺放自己的私人物件，引來不少乘客不滿，樓主亦狠批「有些老人真的很沒水準，活該欠尊重！」認為關愛座不等於老人座，而是給所有人的權益。

目擊的台女怒斥老伯「倚老賣老」，認為關愛座不等於老人座，而是給所有人的權益。（facebook截圖）

事後同車一名霸氣哥為腳痛男生出頭，反駁伯伯「講話不用這樣子，好好講就好，你也是有年紀的人，好好想一想」，伯伯見狀才收聲。

影片引起不少網民熱議，怒斥伯伯「倚老賣老」，又認為應廢除關愛座，「博愛座這三個字真是害人」，亦有人建議關愛座應改名為「老人座」，「夠老的才能坐，就會發現一堆倚老賣老的人在比年齡」。

（facebook）

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