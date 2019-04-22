復活兔？蟻俠換白衫？網上熱傳謎之白色小蟲　昆蟲專家話原來係…

正值復活節，網上瘋傳謎之白色小蟲香港出沒，外型活像超迷你「復活兔」。有市民昨發現一隻如長了一雙長耳朵的不明白色生物，沿車內儀表台快速爬行，到網上急問：「呢隻係咩生物？」網民紛紛笑言是「復活兔」，亦有人聯想到《復仇者聯盟4：終局之戰》，笑稱牠是其中一名角色「蟻俠」請來幫手造勢。 有昆蟲專家指片中不明生物其實是廣翅蠟蟬，尚未成蟲，所以稱為「若蟲」，在香港十分常見，對人體無害，市民無須驚慌。

有市民昨發現一隻儼如有一雙長耳、昆蟲大小的不明白色生物沿車內儀表台快速爬行，在網上急問「呢隻係咩生物？」網民紛紛笑言是「復活兔」，亦有人聯想到是《復仇者聯盟4：終局之戰》蟻俠幫手造勢。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有市民昨日將有關影片及圖片上載至「將軍澳」facebook群組，可見車內一隻白色小蟲若無其事沿車內儀表台快速爬行，上載者好奇問：「親愛的街坊們，請問有無人知呢隻係咩生物？」

帖文引起多名網民討論，由於外型與白兔相似，加上正值復活節，有網民笑言是「復活節才出現嘅復活兔」。另外亦有網民笑稱不明生物是蟻俠，或是蟻俠「助手」出來宣傳下周上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》。亦有網民認真指，前日「落咗成日雨，成車都係」，猜測是廣翅蠟蟬。

香港昆蟲學會副會長饒戈相信不明生物是廣翅蠟蟬，由於尚未成蟲，所以稱為「若蟲」，在香港十分常見，通常成群結隊出現，對人體無害，市民無須驚慌。（香港昆蟲學會副會長饒戈提供）

香港昆蟲學會副會長饒戈看過有關圖片，相信白色小蟲是廣翅蠟蟬，牠成長分為3個階段，最初是蟬卵，到了3至4月，變成半圓形的若蟲，以彈跳移動位置，又會分泌出白色蠟粉蠟質，所以驟眼看會以為是有一對長耳或觸角，蠟粉蠟質對人體無害。大約一至兩個月後、即約5月中至6月，若蟲成蟲後會有一對廣闊蟬翼，外型上與飛蛾相似，但不會鳴叫，在夏天交配產卵，到秋天消失，生命周期只有1年左右。

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饒戈又指無論是若蟲或成蟲，牠們都會成群結隊在城市、公園、郊區及新界農田出沒，嘴部結構呈吸管狀，喜歡依附大紅花及柑桔類植物，吸食汁液，但無資料顯示牠們會攻擊人類或對人類有害。若市民在戶外地區見到大量廣翅蠟蟬，可以避開牠們，若被依附在衣物上，可以用手撥走。假如廣翅蠟蟬大規模地「入侵」寓所，市民除了掃走牠們之外，亦可以留意附近有沒有植物吸引到牠們，如有就建議移走相關植物。

（綜合）

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