分享搲酒店升級攻略被轟　旅遊KOL刪Po致歉　網民：咁樣好肉酸

去旅行「平、靚、正」當然好，但為搲着數弄得太難看又何必。旅遊KOL小斯近日提到獲酒店免費升級，並分享一篇教訂酒店搲着數的文章，文中教以電郵扮熟諗定理由，再以星級評價利誘，成功機率即大增。小斯指跟着做果然成功，但網民卻不太受落，不少人批評做法無恥，怒插會令外遊港人更乞人憎，「仲嫌香港人個朵唔夠臭咩」、「搞到成個乞兒咁，為乜先」。小斯事後於專頁道歉，解釋只是鼓勵大家和酒店增加溝通。

最近一旅遊KOL「小斯」於個人fb專頁上，聲稱自己憑着另一名KOL「酒店控」的教學，成功用電郵搲酒店免費升級的經歷。（fb圖片）

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旅遊KOL「小斯」近日於fb專頁上，聲稱憑着另一名KOL「酒店控」的教學，成功用電郵獲酒店免費升級的經歷。她表示入住的酒店是上年新開，但自己並非會員，故入住前嘗試用電郵與酒店聯絡，「膽粗粗再send email去談心，其實都係template嚟，跟手佢真係覆我話up上suite」。

根據文中分享的連結，可見這篇教搲升級的文章早於2017年上載，撰文的「酒店控」以「酒店談心攻略」為題，教人嘗試用電郵屈酒店免費升級。他於文中解釋，首先要認清想要的項目，例如房間升級、免費早餐、免費加床等，才會事半功倍。

「酒店控」以「酒店談心攻略」為題，教人嘗試用電郵搲酒店免費升級：

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之後他詳細列出電郵的內文分布，指應先用當地語言打招呼，令對方感覺被尊重，再表明自己是會員的身份，越高級越着數。最重點是要各對方解釋升級理由，指用渡蜜月、生日等傳統理由已用到濫，最好諗出一些新理由加強說服力，例如「有朋友一齊玩，不如畀間套房我，等我有大啲地方可以玩」。

「酒店控」更稱甚至可以扮不滿，例如「我之前住過乜乜酒店，佢哋麻麻哋，請你給我最好的酒店住宿經驗」。他又指應要提出對方想要的東西，例如於電郵最後承諾事成後會於其他旅遊評分網站為酒店寫5星好評，令對方知道升級是互惠互利，亦可增加自己成功機率。

「酒店控」指這種做法只是各取所需，「如果我有酒店會員，你upgrade我係應該，我send電郵同你談心，只係提醒你要加強履行會員的福利」。他更解釋酒店為客人升級是應份：「因為呢個係商業世界，升級間房要使酒店幾多錢？送兩份早餐又使佢幾多錢？但口碑同商譽有時係用幾多錢都買唔到返嚟！」但他最後亦有提醒如果談心失敗，亦不應向對方投訴，「人哋都係打份工啫」。

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對於小斯分享「酒店控」的酒店搲升級文章，不少網民怒插做法無恥，「真係好cheap」、「冇錢就唔好學人去旅行啦，唔知醜」、「扮晒上等人咁，其實咪又係搵着數」、「遲早見係香港嘅客都blacklist」。亦有從事酒店業的網民表示其實每個客人都有紀錄，如果是扮投訴屈着數，酒店全部一清二楚，「真係唔好做到咁樣衰，好易出事，無嘢唔好學」。

面對群情洶湧，小斯最後要出道歉文，解釋並非鼓勵大家亂屈酒店着數，「都係想大家主動同酒店溝通，交代自己嚟嘅目的，睇下酒店會唔會有嘢可以安排到俾大家咁」，但稱會好好反省，亦不會再分享同類文章。

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