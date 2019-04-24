患重病64歲僅83磅　英漢企唔到仍被指可工作　津貼等到變殮葬費

英國利物浦一名64歲男子患有多種慢性疾病，健康長期欠佳，他在2017年又因肺炎入院，體重降至83磅，虛弱得無法站立，但當局竟仍認為他「有能力尋找工作」，拒絕其援助津貼申請。男子最後上訴得直，政府發回逾4000鎊（約4萬零770港元）津貼；不過一切來得太遲，他已在周一（22日）逝世，該筆錢只能當作其殮葬費。

照片中的史密斯瘦骨嶙峋，健康情況明顯欠佳，他還有醫生證明無法走超過20米，否則會因劇痛和體力不支倒地。（網上圖片）

病重向政府求助 制度卻辜負了他

生前修理洗衣機維生的史密斯（Stephen Smith）患有慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease）、骨關節炎（osteoarthritis）和前列腺增生，但他在2017年前一直自力更生，沒有申請援助津貼。史密斯在2017年患肺炎入院，體重降至83磅，完全失去工作能力，別無他法下，只好向政府申請援助津貼。

照片中的他瘦骨嶙峋，健康情況明顯欠佳，他還有多封醫生信證明無法走超過20米，否則會因劇痛和體力不支而倒地；然而，英國的就業及退休保障部（DWP）仍堅稱他「有能力尋找工作」，拒絕向他發放就業與援助津貼（Employment and Support Allowance）。

無法走動 法官有眼見終判勝訴

史密斯只能改為領取每周67鎊（約670港元）的求職津貼維生，但行動不便的他仍必須每周到求職中心證明自己在找工作。獨居的史密斯由於健康太差，每天只能到廚房煮食一次，他說：「我的大腿後側沒有肌肉，連站也站不起來，只能躺着或坐着，但當局仍說我有能力工作。」他的友人稱：「史密斯的肺炎從未痊癒，他是個好人，什麼也願意為別人做。」

史密斯獲社區中心「CASA」協助上訴，法官看見他連獨自在街上走動都做不到，判他上訴得直。就業及退休保障部其後恢復他的津貼，並表示會補發以往拒絕給他的津貼金額。不過，史密斯剛在周一去世，這筆錢只能作殮葬之用。就業及退休保障部發言人對他的家屬致以慰問，並表示「我們為史密斯先生的遭遇感到遺憾，我們致力確保健康有問題人士獲得他們應得的支援。」

（綜合報道）