劇透是一把雙刃劍，可以傷害朋友間的感情，亦可以成為報仇利器！今天是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映的大日子，有連登仔就發文大呻，自己和朋友早約好一起看，其中一名中學同學卻揶揄電影是「中二病毒X英雄片」，其言論令他被大家恥笑不看Marvel電影。結果，趁電影上映之際，這名中學同學竟將劇透重點放到WhatsApp群組，氣得連登仔狠下心將他踢出群組。

連登仔的舊同學在WhatsApp群組貼劇透文。（示意圖，資料圖片）

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電影上畫後，劇透二字變成禁忌詞，甚至有網民戲言「劇透死全家」，呼籲已入院觀看人士封口，以免影響還未看的市民。今日有連登網民發文，指「陳（噚）晚中學同學聚會，竟然有個舊同學話唔去睇Endgame」，他指原本朋友們約好一起看，結果一名中同（中學同學）說不打算看。

這名中同揚言自己「從來唔睇呢啲中二病毒X英雄片」，雖然他說得義正詞嚴，但反被其他同學取笑，他當下老羞成怒。結果，中同隨後竟將一堆劇透文放到WhatsApp群組，令所有舊同學一起中伏。樓主怒斥：「我唔小心睇咗，del都del唔切！最後我慶慶（㷫㷫）哋踢咗佢出group。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》終於上映，無數網民早起身入場。(資料圖片)

網民看到帖文後，幾乎無人同情劇透者，「佢係咪以為自己唔睇Marvel好X型」、「報警拉佢啦」。然而，亦有人慨嘆要去看Endgame也是無可奈何，直言「唔睇好難傾到計」、「講真，全城熱話，你唔睇預咗比人笑」。不過，樓主力數中同事時，將對方劇透的內容節錄了出來，有網民就指內容屬實，馬上有留言斥責道，「宜家我心情好曳，知道晒啲劇情，睇嚟有乜意義」、「劇透就講明啦」。

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