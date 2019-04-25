男友疑偷食到台灣　女友街頭崩潰狂跳講分手　網民：feel到有幾傷

「成世人流流長，總會遇上幾個人渣」。日前一對年輕情侶於凌晨時份在元朗街頭大聲吵架，影片隨即在網上瘋傳，片中男方疑似偷食，更與新歡同遊台灣，女友發現後無法接受，一度情緒激動在街頭狂跳及蹲在地上，又喊住講分手，畫面令人心酸。其間男方多次攬實女友試圖「箍煲」，都未能哄回女友。不少網民見狀紛紛替女生難過，坦言「隔住個mon都feel到有幾傷」，更形容十足葉念琛電影真實版。

一對年輕情侶日前凌晨在元朗街頭大聲吵架，男方疑似偷食與新歡同遊台灣，女友知悉後不能接受，喊住表示要分手。（連登討論區短片截圖）

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日前有網民在連登討論區以「港男疑似偷食 港女嬲到跳舞」為題，上載一段年輕情侶吵架短片，片中二人於凌晨時份，在元朗街頭大聲吵架，因男方疑似偷食與新歡同遊台灣，女友發現後情緒激動，不停歇斯底里質問對方「你同人哋去台灣，你為咗人哋搭飛機啊！」、「點解啊！點解你要同人哋同一日去台灣啊？」、「你周圍去撩女仔」，女生又多次表示不能接受，「你喺香港搵我都算，你依家去到台灣玩啊，你叫我點原諒你？」其間女方一度失聲痛哭，無力蹲在地上，場面心酸。

女友一度崩潰得蹲在地上，畫面令人心酸。（連登討論區短片截圖）

片中男方多次攬實女友試圖「箍煲」，又直接強行抱起對方，惟女友不停掙扎離開，甚至忍不住喊住講分手，男方即從後環抱女友，惟已經不能彌補對她的傷害，女友喊住表示「我都唔想㗎，但我哋真係冇喇，我好心痛呀」、「我夠喇，唔怪得你死都要去旅行」，甚至激動得邊跳邊稱「你仲要同人哋玩埋同一張床，你叫我點原諒你呀！」

片段引起大批網民熱議，不少人紛紛替女生感難過，直言「隔住個mon都feel到有幾傷」，認為男方一看就知是玩家，「Ｘ賤男咪Ｘ原諒啦」，又指女生脾氣算好，「嬲到咁條仔死纏爛打都唔車佢兩巴」，亦有人形容橋段十足葉念琛電影真實版。

（連登討論區）

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