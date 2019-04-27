大懵機場巴車長蕩失路　靠「人肉導航」成功駛入西隧引全車歡呼

很多人都試過不小心搭錯車，但巴士司機迷路卻是非常罕見。有網民前日（25日）發文，稱乘搭過海機場巴士時車長於途中突表示「唔知點樣可以行返去西隧」，只好停車聯絡公司求助，期間有乘客不滿下車轉乘的士「趕飛機」，車長最後在職員的「人肉導航」下終於走回正確路線，抵達機場時，更發現轉乘的士的乘客竟然也是剛剛趕到。《香港01》正向城巴查詢，正等候回覆。

有網民前日發文，稱乘搭機場巴士時，車長於途中突然停車表示迷路，幸最終靠職員指示走回正確路線。（fb截圖）

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該名女網民前日（25日）於facebook發文，直指「今晚真係遇到人生中荒誕事 top 10」。她指當晚乘搭城巴A12號線前往機場，當巴士駛至上環附近時，車長突然停車，並向乘客表示自己「蕩失路」，「唔知點樣可以行返去西隧」。

樓主當時感到非常驚訝，上前詢問車長如何處理，對方遂表示要等候公司安排職員「帶路」，部分乘客曾經表示可以帶路，惟司機以不同理由拒絕，令行程延遲了十多分鐘。由於車上不少乘客需要趕及航班時間，當車長表示要再等15分鐘時，「全車好似曼聯輸波咁，媽聲四起，有乘客仲落車走人」。

樓主稱，車長最終開啟電話的擴音功能，在職員「人肉導航」下順利轉上西隧繼續車程，獲得全車乘客「歡呼」。（資料圖片）

車長之後再次致電公司，並開啟電話的擴音功能，由職員「人肉導航」，最終成功到達西環，順利轉上西隧繼續車程。樓主形容，當巴士轉上西隧時，「全車歡呼，感覺好似電影《生死時速》，everything終於under control咁」；她又稱，比起車長迷路更加荒誕的是，她抵達機場下車後，竟發現剛才落車轉乘的士的其中兩名女乘客同樣剛剛下車，「真係『咁啱得咁橋，飛機撞紙鷂』」。

帖文一出即吸引大批網民分享及讚好，有人將帖文轉載至fb群組，引來當時同樣於該輛巴士的網民留言，指事發時車長「好似好忟咁，明明係佢行錯路，嗰陣有人話你已經行錯好多次」。有網民則體諒車長，認為同類「意外」非常見，「一個車長要揸住十幾條線，一日裏面唔會揸死一條線，行錯路唔識點兜返實有」。

《香港01》正向城巴了解事件，正等候回覆。

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