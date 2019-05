【社交媒體】美國中情局潮玩Instagram　首則貼文掀起推理熱潮

美國中央情報局於4月25日開設官方Instagram帳戶,第一則貼文馬上引起全球網民關注,一同破解照片裏的玄機。

相信大家看過特工類型的電影系列,例如:007、Mission Impossible等,都一定有聽過美國中央情報局(CIA)、軍情六處這些組織。對不熟悉國家機構的人而言,會把它們當作成電影中虛構的組織,就像神盾局、正義聯盟等,有時候無知真的很可怕!事實上,英國軍情六處、美國中央情報局、俄羅斯聯邦安全局(FSB)和以色列摩薩德(Mossad),合稱為「世界四大情報組織」。世人又會稱它們為神秘組織,因為組職涉及大量國家情報、派遣各國特工等,電影愛好者會清楚這些神秘組織早在世界大戰時期已經存在,而且有舉足輕重的重要性。

美國中央情報局(CIA)也趕上潮流,開通官方Instagram帳戶,短短4日已經吸引了超過10萬追蹤者。(路透社)

充滿神秘色彩的美國中央情報局(CIA),近日於社群媒體Instagram創立帳戶,並發佈了首張帖子。CIA的首個帖子維持一貫的神秘感,只拍了辦公桌,並留下一句「I spy with my little eye」,立即引起全世界網民的關注及討論,為要破解箇中玄機。

CIA在Instagram開設官方帳戶,第一張照片就充滿了神秘色彩,你又看出了什麼端倪?(CIA Instagram圖片)

大家可細心觀察照片的端倪,留意辦公桌上每一個細節。目前,已有銳利的網民指出幾項線索,你又觀察到多少個?

1、時鐘顯示為8時46分,正正就是2001年911襲擊、客機撞向世貿大廈北塔的時間。

2、桌面上的是中國、俄羅斯和波斯灣的地圖,這代表中情局打算在海外籌劃戰略工作。

3、書本下的圖片是中情局情報人員Tony Mendez,1980年他偽裝成為電影製作人,在伊朗拯救6名美國人質。這名特工在今年1月逝世,他的事跡被拍成電影《Argo》,並獲得奧斯卡最佳電影。

4、盒子內有一堆袖扣,傳聞是中情局人員用於互相識別的工具。

5、灰色假髮或許是情報人員用來偽裝的道具。

6、那是中情局現任局長Gina Haspel的工作證。

7、桌下有個「燒袋」(Burn Bag),是情報人員用來銷毀證據的紙袋。

單單一張照片,就引起全世界一同來解謎,相信只有神秘的情報組織才能做到。不知大家又怎樣解讀CIA這張圖片呢?

