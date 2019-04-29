台女在外工作難得回家　見媽媽單人份碗筷感觸：希望多陪家人

「最心痛是，愛得太遲」，珍惜眼前人雖然是老生常談，卻不是人人也能做到。有台灣網民日前於討論區發文分享，稱因工作原因只能每月返家一次，上周剛好需要覆診，沒有通知媽媽便回家。晚上她吃過媽媽專程留下的飯菜後，在水槽看到對方一人份的餐具時突然感觸，想到媽媽經常要一個人吃飯，即慨嘆未有花時間陪伴家人，並立定決心希望能改變只顧工作，忽略了家人的情況。不少網民都被帖文感動，直呼「我愛爸媽」，並分享同類經歷，互相提醒：「再忙也要擠出時間回家。」

該名台女於討論區發文，稱早前回家時看到媽媽的單人份餐具覺得非常感觸，慨嘆因生活忙碌忽略了家人。（示意圖，iStock）

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該名女網民於「Dcard」討論區發文，稱因工作關係獨居於台北，每月只能回台南老家一次，平日家中只有媽媽及姐姐，爸爸和哥哥同樣在外工作。樓主說，上周因要覆診關係，周四下午才告訴媽媽晚上會回家，至晚上11時，她乘搭的士回家，一到達時「不到三秒鐵門就拉開，我媽穿着睡衣，是個明天還要八點上班的人在等我回家」，當時她即想到，若媽媽不是估到她下車的時間，便是在家門前等了很久。

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樓主進門後已是晚上11時半，媽媽還是問她有否吃晚餐，並拿出特意留給她的食物。樓主當下即感到非常溫暖，「你知道我們這些孩子在外總是忙到亂亂吃，也知道我愛青菜，留了一盤自己種的秋葵，還有很嫩的蘆筍跟一鍋苦瓜湯」。

樓主留意到水槽內放着媽媽用過的一人份碗筷，即想到她獨自吃飯的畫面。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

樓主吃過晚飯準備洗碗時，突然留意到水槽內放着媽媽用過的一人份碗筷及數個菜碟，心中即時冒出不同畫面，「是不是媽媽又是一個人燙菜，一個人在家吃飯，一個人把前幾頓吃不完的菜又吃完了」，又想着媽媽未有即時洗碗的原因，「因為累了？還是因為想着，反正自己一個人，留着明天一起洗也沒關係」。想到這裏樓主非常感觸，認為如果她沒有「突襲回家」，相信也看不到這樣的畫面，於是她紅着眼眶，將碗碟全部洗好擺好。

樓主有感而發，決定要用多一點時間陪伴家人，又提醒網民要珍惜身邊人。（《愛回家之開心速遞》劇照）

事後樓主有感而發，指自從離開讀大學後，家人總是分開在各地，「打電話也少了，回家更是愈少，只因為一個字眼——忙」。不過經過當晚的事，她決定要用多一點時間陪伴家人，並指那是「突然回家後最想努力認真去改變的一件事」。她又提醒像她一樣很少與家人相聚的網民要珍惜身邊人，「請記得在你最艱難的時候，家人永遠是你最堅強的後盾」。

帖文感動不少網民，有離家讀書及工作的人直言文章讓他們想到家人，忍不住邊看邊掉淚，「想到我媽常常一個人吃飯孤孤單單的就覺得好難過」，「在外面住才會珍惜家裏的好」。亦有網民分享同類經歷，感慨「隨着年紀愈大，愈能感受到爸媽的年長」，直言「再忙也要擠出時間回家陪陪爸媽」。

（「Dcard」討論區）

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