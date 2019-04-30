台女閱人無數敗在現任手　讚男友越睇越靚仔　零邏輯但網民有共鳴

俗語有話情人眼裏出西施，另一半是否俊男美女不重要，情人眼中總是男神女神。有台灣女網民討論區發文，指以前無法理解「男友怎看都帥」理論，從沒前男友讓她有這樣的感覺，沒料遇上現任竟覺得越看越帥。這篇曬命文章沒被鬧爆反引來不少網民共鳴，大讚另一半真的「任何角度都帥，做什麼都帥，穿什麼都帥」！

電影中的男主角足足守候8年重病的女友，真人真事感動不少‵觀眾。（《跨越8年的新娘》劇照）

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該名女網民昨於「Dcard」討論區發文分享，表示自己年紀不少，也交過許多男朋友，無論交到樣子一般的、自己很喜歡的、富內涵或氣質的對象都好，過去從未有「男友怎看都帥」的感覺。

自以為閱人無數的她，沒想到在現任男友身上打破邏輯，「結果越認識他對他越花痴，現在每次看到他就是瘋狂問他：『你怎麼那麼漂亮可愛帥氣性感？』人生第一次有這種對男友的花痴迷戀感」。她大讚對方無一處不美，「現在完全是一個全世界就我一個覺得他超棒超溫柔超可愛超聰明超帥最好」。

台女甜蜜地發帖指，讚男友越看越帥。（「Dcard」討論區截圖）

樓主又少女心爆發，稱跟現任男友如初戀，「第一次傳訊息被他稱讚可愛整個滿臉發燙虛脫。遠距離久久見一次面，久違的被親的時候都超害羞，被親完都會烙跑還會不敢看他。」最後還大爆自己是「老司機」，「明明姊姊我十二星座都快收集完」，大呼愛情真的超級神奇。

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超甜帖文一出即引起網民熱議，不少人都有共鳴，「原po我完全懂你啊，越看越順眼」、「我對我初戀男友一見鍾情，現在交往八年了還是覺得他超帥的」、「剛認識的時候明明覺得他醜到爆在一起後慢慢的怎麼看怎麼帥」。

有網民則認為這與外表無關，完全是夠不夠愛對方的問題，「你對他有感覺的時候，他再怎麼愚蠢的行為你都覺得可愛甚至帥氣」、「這才是真的愛啊，因為愛他所以怎麼看怎麼帥」。

（「Dcard」討論區）

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