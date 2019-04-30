可樂放冰格「爆炸」　啡迹處處嚇怕高登絲打　前工程師解背後原理

踏入炎夏，一罐冰凍可樂透心涼，但若果儲存溫度太低，可樂卻隨時變成「炸彈」。有高登絲打發文指放了數罐可樂入冰格，最終竟爆開溢出，擔心遭母親怒罵，於是拼命清理，遭網民笑稱可樂變「思樂冰」。理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，因可樂中有二氧化碳，在冰格攝氏0度或以下的環境中，體積會膨脹，有機會將罐撐爆，一旦爆開，用清水清理已可。

有女網民27日於「高登討論區」上載圖片，指由於想飲冰凍飲品，所以將數罐可樂放入冰格，但隨後打開雪櫃卻發現可樂「爆咗」，溢到到處都是。（高登討論區圖片）

有女網民27日於「高登討論區」上載圖片，指由於想飲冰凍飲品，所以將數罐可樂放入冰格，但隨後打開雪櫃卻發現可樂「爆咗」，溢到到處都是，連冰格頂都有可樂迹，樓主無奈稱「今次玩完」，肯定母親見狀會「暴動」，所以要趁對方返家前動手清潔好，「黏到實……做到手軟」。

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理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，因可樂有二氧化碳，在冰格0度以下的環境下，可樂體積會膨脹，有機會將罐撐爆，但可以用清水清理。（資料圖片）

為何將可樂放入冰格會「爆炸」？理工大學機械工程學系前工程師盧覺強解釋，由於可樂中有二氧化碳，在攝氏0度以下的環境下，體積會不斷膨脹，可能將鋁罐撐到變形，甚至撐破，但爆炸力未必會對人體造成傷害及破壞到冰格。若可樂由膠樽或玻璃樽盛載，器皿比鋁罐更厚及有韌力，則較難會被撐爆。以今次事件為例，事主可以用清水清理可樂迹，無須擔心。

帖文引來多人討論，紛紛留言笑指「變思樂冰」，亦有人關心樓主母親最終有什麼反應，但樓主遲遲未有現身交代。

（高登討論區）

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