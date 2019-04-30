【聖母院大火】越洋寄3.38歐羅捐款信　9歲英國女孩：我也想幫忙

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）本月15日發生大火，重建過程不止費時更費錢。近日法國有負責收集民間捐款的組織，收到來自9歲英國小女孩的3.38歐羅（約30港元）捐款，女孩稱其捐款雖然少，但希望可以出一分力，令人感動。

法國有組織收到3.38歐羅的捐款信，善長是一名來自英國的9歲女童。（Fondation du Patrimoine圖片）

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法國政府早前委託4個組織專門接收市民捐款，以資助聖母院大火之後的復修工程。其中一個組織Fondation du Patrimoine在多封捐款信件中，發現其中一封竟來自一海之隔的英國，寄件者更是一名小朋友。

小朋友在信中介紹自己只有9歲，住在英格蘭，名字是卡特連（Caitlyn）。她說從收音機得悉聖母院大火一事，因此希望可以幫忙，更說其捐款雖少，但積少成多，相信都會有幫助。卡特連還在信中祝願，聖母院維修過程可盡快完成。

2019年4月15日當地時間傍晚7時前，巴黎聖母院起火。（法新社）

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其後有外媒找到卡特連的爸爸西門（Simon Handley），他指女兒知道歷史悠久的聖母院發生意外大感傷心，「她覺得自己需要做一點事，說雖然自己沒有能力捐出數百或者數千元，但她有的都會捐出來」。西門又提到，卡特連平日也經常想方法幫助別人或者動物。

聖母院的屋頂為鉛造，重量達200公噸，需靠1,300棵橡樹製成的龐大支架撐起，這些樹木一般至少有300歲樹齡。（路透社）

Fondation du Patrimoine的發言人說，現時每日收到數以千計的支票，已動用所有人力和大量義工以處理捐款。發言人指過去從未試過在如此短時間內收到如此大量的捐款，待他日危機過去，會再花時間逐一回覆捐款信。

有法國媒體指出，遭遇大火的聖母院需要長時間才可以完全修復，或長達數十年，不過還好法國有大量專業的文物修復人員，相信有利往後的工作。

（BBC）

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