重慶女約閨蜜裸辭開服裝店　辭職後才知機心女放飛機：她主動加班

近年興起「裸辭」一詞，有人為了追尋夢想，不惜離開安穩的工作環境放手一博。重慶一名女子難忍工作壓力，打算與好友合資創業，不料裸辭後才得知對方反口。遭「背叛」的她辭職後才知好友一直沒有辭職的打算，早前五一假期更向上司提出自願放假，令她相當憤怒。事件被內地傳媒報道後，於微博引起至少3.1億次閱讀和2.4萬個留言討論，不少網民直指「再一次證明同事之間是沒有友誼的」，亦有人質疑事主的好友根本是「有預謀行動」，「等你辭職了，她就加薪了，她也就不辭職了」。

內地微博近日瘋傳文章，內容講述重慶一名女子打算相約同公司的好友辭職創業，不料裸辭後卻被背叛。(《無法成為野獸的我們》劇照）

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重慶一名叫徐彤（化名）的女子於當地一廣告公司客戶部工作一年多，與比她大一歲的女同事小楊關係非常好，兩人於同一部門不同小組工作，經常會一起吃飯、逛街，幾乎無所不談，當然不少得「一起吐槽公司制度或者領導」。今年農曆新年過後，小楊不時抱怨指工資減少、客戶又「難服侍」，一度提議與徐彤一起辭職，合夥開一間服裝店，實行「自己做老闆」，當時小楊更稱有「門路」，「我們到時候線上線下同步銷售，肯定比現在給人打工強」。

因小楊不時提起合夥創業的事，徐彤聽了愈來愈心動，直至3月中，徐彤因「業績墊底」被上司罵了一頓，當日下午她忍不住遞上辭職信決定裸辭，小楊得知後還稱讚她「夠果斷」。徐彤亦把握機會催促小楊：「你也趕緊辭呀，好抓緊創業。」不過小楊當時指手頭上仍有兩個項目要跟進，計畫於4月尾完成項目及獲得佣金後便辭職，更承諾：「五一節前我肯定辭職。」

徐彤於是滿心歡喜地準備開服裝店的事，曾到不少店舖「考察」籌備，又與父母說好了投資創業的事，「其間我也聯繫了小楊好幾次，她都說五一節前辭職」。不過一名男同事之後悄悄聯絡徐彤，告訴她小楊「一點兒都不像要辭職的樣子」，更稱「這次五一，她還主動申請加班喲」。

徐彤聞言非常生氣，感覺自己被小楊「背叛」，立刻致電對方質問，當時小楊只推說指「沒有辦法」，因上司再安排了新項目予她跟進，故需5月才能辭職。徐彤頓時明白，小楊只是敷衍回答，「我覺得她根本就不想辭職，是我太天真，竟然相信了她的話」。

徐彤滿心歡喜地準備開服裝店的事，可是另一同事卻致電她告知殘酷真相。（《校對女王》劇照）

徐彤冷靜過後曾再次致電小楊，小楊指記得兩人曾說過要創業的事，不過她指徐彤辭職時太衝動，甚至沒有與她商量，但她卻希望處理好手頭的項目才辭職，「這樣能拿到更多佣金，也可以作為創業基金」，說罷便以開會為由果斷掛斷了電話。

事件於微博引起網民瘋傳，獲至少3.1億次閱讀和2.4萬個留言討論，網民直指事件完美表達「為何不能與同事當朋友」、「同事之間是沒有友誼的」，又質疑小楊是刻意慫恿徐彤辭職，「正常的事，同事都鼓勵你辭職，說等等她也會辭職，可是等你辭職了，她就加薪了，她也就不辭職了」。

事件於微博引起網民瘋傳，有網民直指「再一次證明同事之間是沒有友誼的」，亦有人質疑小楊根本是「有預謀行動」。（《受夠了！我要炒老世》劇照）

亦有人分享同類經歷，指曾與3名同事約好一起辭職，最後只有自己與另外一人辭了，其餘兩人後來更獲加薪，故苦心勸告一眾打工仔：「要辭就自己辭，不要相信同事說和你一起辭職這樣的話吧。」另有老闆級網民留言直指集體辭職行為幼稚，指出「員工想要給公司下馬威，甚至覺得公司會垮，但事實是公司很快就招到人，克服短暫困難以後便會照樣運轉」。

（都市熱報、微博）

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