你有咩問題？　巴士男回帶式投訴拒落車　網民爆笑：車長算有耐性

巴士司機每日面對上千乘客，如遇上麻煩乘客，少點耐性也應付不了。日前網上瘋傳一條車Cam片，片中見巴士駛至巴士總站後，自稱泰國人的男乘客拒下車，走到司機位旁不停投訴，不滿行車時間太長，期間不停重覆問車長「你有咩問題？」一時強調自己一個人，一時又問車長是否男人，令司機一頭霧水。二人「秒問秒答」迅即成為焦點，引起網民熱議，不少人都大讚司機有耐性。 九巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，4月29日早上約8時30分，一名乘客乘搭42線九巴到達長康巴士總站後，未有落車，車長請站長到場協助。在站長表示願意提供協助後，乘客自行離開。

日前一名自稱是泰國人的男乘客在巴士到達總站後仍不肯下車，並投訴行車時間太長。（fb群組「巴士的事討論區」短片截圖）

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事發在前日（4日29日）早上約8時32分，一輛42號巴士駛至青衣長康巴士總站後，車長正準備下車，此時一名身穿綠色上衣、自稱是泰國人的中年男乘客，突然拍打司機旁的膠板，並問道「你有咩問題？」車長一時反應不及，反問「咩問題呀？我有咩問題？」二人其後不停重覆此對話。

隨後車長要求對方下車，男乘客拒絕，車長再問究竟發生什麼事，男乘客竟答「我都唔知，無嘢，一個人呀」，車長開始顯得不耐煩，「乜嘢一個人呀？到站你就落車啦！」說罷二人對峙一會，氣氛尷尬，車長忍不住開聲「你想點呀？到站落車啦」，男乘客卻投訴車長沒有禮貌，態度強硬斥行車時間太長，「一個鐘！」車長反駁「趕時間唔好搭巴士，巴士係慢㗎啦！」男乘客追問原因，車長解釋因安全問題。

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其後車長熄匙及再次要求對方下車，男乘客依然拒絕，更笑笑口叫車長報警。車長終於「無佢咁好氣」，拿起水樽喝水，問道「咁你落唔落車呀？」對方沉思一會後，竟伸手向車長示好，表示「OK，OK，OK」，又莫名其妙叫車長「畀我呀」，令車長一頭霧水「畀咩呀？」，重覆數次對話後，男乘客才說出「對唔住」，而車長則冷靜回應「無咩對唔住，你落車得㗎喇」，男乘客繼續賴皮，趴在司機位旁輕佻表示「我唔落喎」。車長無計可施下只能致電站長求助，不過片中未有交代最後如何結束事件。

片段引起大批網民熱議，不少人大讚車長EQ高及有耐性，整個過程沒有出現一句粗口，亦有網民發現男乘客在轉身時疑似「嘟」過八達通3次，無啦啦畀錢也不知情。

九巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，4月29日早上約8時30分，一名乘客乘搭42線九巴到達長康巴士總站後，未有落車，車長請站長到場協助。在站長表示願意提供協助後，乘客自行離開。

（fb群組「巴士的事討論區」）

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