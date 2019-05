「38年前我有一個香港筆友」　澳門女網民fb尋人：織過頸巾給他

「My pen is blue, my friend is you……」筆友是不少人的青春印記,在網絡科技仍未發達的年代,親筆寫信是最重要的通訊方法。有澳門女網民在facebook群組「西環變幻時」發文,指38年前以筆名「Isabella」透過娛樂雜誌《金電視》認識香港筆友「Henry」,大家用文字互相通信,雖然從未見過面,但對方曾寄來兩份生日禮物,自己亦織過頸巾送給他。闊別多年,樓主希望透過facebook力量,和當年住屈地街的Henry聯絡。