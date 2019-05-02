「38年前我有一個香港筆友」　澳門女網民fb尋人：織過頸巾給他

「My pen is blue, my friend is you……」筆友是不少人的青春印記，在網絡科技仍未發達的年代，親筆寫信是最重要的通訊方法。有澳門女網民在facebook群組「西環變幻時」發文，指38年前以筆名「Isabella」透過娛樂雜誌《金電視》認識香港筆友「Henry」，大家用文字互相通信，雖然從未見過面，但對方曾寄來兩份生日禮物，自己亦織過頸巾送給他。闊別多年，樓主希望透過facebook力量，和當年住屈地街的Henry聯絡。

有澳門女網民發文指，38年前認識了一位香港筆友，大家用文字互相通信，雖然從未見過面，但對方曾寄來兩份生日禮物，自己亦織過頸巾送給他。（fb「西環變幻時」截圖）

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女網民Sophie今日（2日）在「西環變幻時」發帖，上載多張經過時間洗禮、漸漸泛黃的信封，信封分別寫着位於澳門收信地址及香港回郵地址，收件人是「李碧君」。Sophie表示，1981年她透過娛樂雜誌《金電視》，認識一位香港筆友、住在屈地街的Henry，兩人當年從未見面，但Henry曾寄兩份生日禮物給她，一次是蜜糖香皂，另一份是一本全新的日記簿，她也親手織過一條頸巾寄給他。

Sophie憶述，他們的書信內容經常互相取笑對方，「睇見都好笑」。她希望透過facebook尋得Henry的聯絡方法，並透露自己當年筆名是「Isabella」，而她已經搬家多次。

《金電視》於1975年創刊，以雙封面設計，不時隨書附送明星彩色卡，深受追星一族歡迎。（網上圖片）

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帖文引起網上熱議，不少網民紛紛留言、轉發，希望能推到Henry看見帖文，亦有網民感嘆「好青春」，又分享自己以前跟筆友通信的經歷，「我都識個日本筆友，到而家結晒婚生晒仔，仲有fb聯絡」、「筆友呢樣嘢好浪漫」，有人則指這篇帖文滿載青春歲月的回憶，「《金電視》、筆友、打字機……多謝分享」。

《金電視》為《明報》集團出版刊物，於1975年開始發行，至2000年代停刊，屬於售價較低的雜誌，由於每期都有抽獎活動，獎品包括明星明信片等，當時深受追星一族歡迎。