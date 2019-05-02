【復仇者4】機場戲院系統故障　觀眾話睇完畀錢　點知散場走晒佬

買飛入場睇戲是正常不過的事，但有觀眾竟然趁買票系統故障而紛紛逃票，行為離譜。《復仇者聯盟4：終局之戰》上映逾一周，全港戲院迎合戲迷狂播，有網民在網上鬧爆，指今早到UA機場戲院睇戲時，因系統錯誤未能購票，開場在即觀眾以群眾壓力要求職員先放入場後付款，但最終散場時只有3人補票，其他人越欄離開。帖文引起熱議，不少網民狠批觀眾缺德，「人格只值百幾蚊」，又擔心會連累該位職員。《香港01》正向UA院線查詢，暫未獲回覆。

有網民指今早到UA機場戲院睇戲時，因系統發生錯誤未能購票，開場在即觀眾以群眾壓力要求職員先放入場，但最終散場時只有3人補票。（fb「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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網民Kylie今午在多個facebook群組發文，包括「巴打絲打Facebook Club」及「東涌人」，指今日到機場UA打算觀看早上8時的《復仇者聯盟4》IMAX 3D版，但因系統問題而未能購票，約20多人在售票處要求入場，當時戲院只有一個年紀較大的嬸嬸職員處理情況。在群眾壓力下，職員最終讓觀眾先入場，但強調離開時要到售票處付錢補票。

不過散場一刻，縱使影院門囗已經擺放圍欄，但不少觀眾竟跨過欄「走佬」，Kylie指「最後20幾人得3個畀返錢」，批評那些走佬觀眾「冇口齒」，又擔心嬸嬸會被公司開除及需要賠錢。他其後向職員了解，指門口閉路電視已拍下所有觀眾的樣貌，將會報警處理，Kylie慨嘆「害到人哋又累埋自己何必呢？」

有網民指今早到UA機場戲院睇戲時，因系統發生錯誤未能購票，開場在即觀眾以群眾壓力要求職員先放入場，但最終散場時只有3人補票。（fb「巴打絲打Facebook Club」截圖）

帖文引起很大迴響，短短3小時已有過千「嬲嬲」，有網民留言形容那些觀眾是「乞衣」，「咁大個人睇完戲畀錢是常識吧」、「一啲誠信都無，你哋啲人格值100蚊」，有人就指「而家啲人邊度有良心」。

對於有網民質疑是否香港觀眾，Kylie指大部份都是港人，「冇得入去嘅時候個個講粗口講得好凌厲」，另有人說嬸嬸當時一定很大壓力，「做過服務業都知唔止中國人麻煩，就連香港人都好X麻煩，一人一句更何況仲要係呀婆」。