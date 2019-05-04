貪心師奶超市正價桃駁李換入特價盒　被篤爆發爛渣：你恰我哋！

去超市當然想買「平、靚、正」商品，但擅自把正價貨換成特價貨，那就絕不可行。最近有網民於facebook分享兩名師奶貪心買水果的事件，樓主指於將軍澳一超市目擊她們在放置桃駁李的貨架前鬼鬼祟祟，原來她們把特價盒內的桃駁李換成正價的新鮮桃駁李，意圖魚目混珠。樓主向百佳職員踢爆其惡行，對方卻聲大夾惡稱被欺負。不少網民怒斥：「同賊無分別！」

樓主稱於將軍澳一超市目擊兩名婦人「偷龍轉鳳」，把特價盒內的桃駁李換了正價的新鮮桃駁李，意圖魚目混珠。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有男網民於fb群組「將軍澳」撰文分享事件，表示周三（1日）陪同妻子及外父到寶琳新都城中心的百佳超市買青提子。走到雪櫃時，看見一位50多歲女子與另一名較年長的婦人在貨架前挑選桃駁李，事主3人於是在後面等待。

樓主發現她們手持一個桃駁李的特價盒，另一邊廂卻逐盒檢查正價的桃駁李，並趁機「偷龍轉鳳」，「睇住佢哋拎住盒特價$18打開佢換正價$25嘅李」，並把最好的放進特價盒。樓主的妻子忍無可忍並說：「畀佢哋拆完揀完先啦！」

樓主不忿母女的行為，即通知超市一女職員處理，並講述事發經過，但她們仍辯稱：「個個都係咁揀啦！」。（資料圖片）

兩名貪心師奶聽後即感憤怒，其中一人大聲稱道：「你哋想揀提子，我哋咪讓你哋先囉。」事主即反駁：「你哋拆開逐粒揀，咁就唔係嗰盒特價嘅嘢。」二人齊齊「發爛渣」，反斥被他們三人欺負：「咪畀你哋3個揀提子先囉！」

樓主不忿她們的行為，即通知超市女職員處理事件，向對方講述事發經過，但她們仍辯稱：「個個都係咁揀啦！」職員遂勸阻她們，對方為怕生事，於是即放下桃駁李盒，死死氣說不買，但仍堅持被樓主3人欺負。最離奇的是，此時一位70多歲伯伯突然「加把口」指罵樓主，事主即反指對方：「唔知咩事加把口做乜？」伯伯仍死撐說：「同女人嘈你就唔啱！」

不少網民大讚事主做法正確，又指其實不少人都做過類似的事，「鬧得好」、「大把呢啲人，仲好興搣到啲蕉散晒」、「香港廢老何其多」、「好多人見蕉拆蕉，拆蛋專家」、「呢班大媽唔係第一次㗎啦，我見過好多次呀」。

（fb群組「將軍澳」）

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