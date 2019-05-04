【氣象冷知識】地球自轉速度快過高鐵　點解跳起會落返原地？

小學生都知道地球會每24小時自轉一圈，是為一天；既然地球會自轉，而且赤道範圍的時速高達1600公里，遠比高鐵快，如果停在高空原地，是否可以「24小時環遊世界」呢？或者說，飛機升空後在原地調較角度，讓地球自轉，是否就可以省下燃油而到達世界各地呢？現實情況告訴我們，這些都只是虛想！

天文台短片甫開首已抽網上熱爆的「開會講之話被人掟人落樓」的組圖，網民大讚夠貼地。（天文台fb圖片）

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香港天文台在facebook上載最新一集氣象冷知識，解釋「點解飛機唔可以停喺空中，等地球自轉到目的地？」，短片以動畫形式介紹地球自轉常識，又引用「牛頓慣性定律」，指地球上空的空氣都會與地球自轉，所以原地跳起，只會落回原地，而不會「飛走」。

短片以深入淺出的幽默手法呈現，當中更玩網絡大抽水，例如最初開始時，太陽出現指地球圍着它轉，而其他角色稱「世界唔係淨係圍住你轉㗎」、「仲會自轉㗎」，但另一角色卻疑惑「咩呀，地球係平㗎喎」，說出這個荒謬答案的角色，隨即被拋出窗外。這個情境經常被網民用來就不同主題改圖，網民大讚天文台貼地、「識玩」。

短片介紹地球自轉時，在赤道附近的地表會以時速1600公里向東轉，就算在緯度45度，時速亦高達1180公里。目前世界各地的高鐵，在車際運行時，時速約300多公里，換言之，地球自轉的速度是高鐵逾3倍。

天文台對近日熱爆的「泰國人搭巴士」的短片抽水，被網民激讚貼地又幽默，而且英文字幕另有深意。（天文台fb圖片）

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既然地球自轉速度如此快，短片旁白便問，相信不少人有大膽想法，認為去旅行時飛機升到半空，「停」在原地等待，就可以「轉」到目的地，而按同一道理，上學的時候要從沙田去屯門，只要不斷垂直跳起，1分鐘就到屯門了。而到了這裏，短片即玩近來熱爆的「泰國人搭巴士」話題，太陽仔登上巴士時向車長無厘頭地說：「一個半鐘，哥仔我話畀你聽……我無問題……」車長回應：「無問題你就落車啦！」

原來牛頓慣性定律已解釋了地球自轉時，垂直跳起只會落回原地的道理，是因為上空的空氣會跟地球一起自轉，否則身處上空時，「就會被時速千幾公里的風掌摑」，而強颱風山竹最高時速是250公里，可見如果沒有跟隨地球，人都會被吹散，沒可能留在原地。

網民大讚短片高質，又指短片「抽水好快」，又留意到穿巴士那一幕特別加入英文字幕「You know earth self turn？」、「I tell you la」、「Real man go to school by jumping」、「Jump till the end of the world la」，直指「學到嘢」！

（香港天文台fb）