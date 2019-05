【氣象冷知識】地球自轉速度快過高鐵　點解跳起會落返原地？

小學生都知道地球會每24小時自轉一圈,是為一天;既然地球會自轉,而且赤道範圍的時速高達1600公里,遠比高鐵快,如果停在高空原地,是否可以「24小時環遊世界」呢?或者說,飛機升空後在原地調較角度,讓地球自轉,是否就可以省下燃油而到達世界各地呢?現實情況告訴我們,這些都只是虛想!

天文台短片甫開首已抽網上熱爆的「開會講之話被人掟人落樓」的組圖,網民大讚夠貼地。(天文台fb圖片)

香港天文台在facebook上載最新一集氣象冷知識,解釋「點解飛機唔可以停喺空中,等地球自轉到目的地?」,短片以動畫形式介紹地球自轉常識,又引用「牛頓慣性定律」,指地球上空的空氣都會與地球自轉,所以原地跳起,只會落回原地,而不會「飛走」。

短片以深入淺出的幽默手法呈現,當中更玩網絡大抽水,例如最初開始時,太陽出現指地球圍着它轉,而其他角色稱「世界唔係淨係圍住你轉㗎」、「仲會自轉㗎」,但另一角色卻疑惑「咩呀,地球係平㗎喎」,說出這個荒謬答案的角色,隨即被拋出窗外。這個情境經常被網民用來就不同主題改圖,網民大讚天文台貼地、「識玩」。

短片介紹地球自轉時,在赤道附近的地表會以時速1600公里向東轉,就算在緯度45度,時速亦高達1180公里。目前世界各地的高鐵,在車際運行時,時速約300多公里,換言之,地球自轉的速度是高鐵逾3倍。

天文台對近日熱爆的「泰國人搭巴士」的短片抽水,被網民激讚貼地又幽默,而且英文字幕另有深意。(天文台fb圖片)

既然地球自轉速度如此快,短片旁白便問,相信不少人有大膽想法,認為去旅行時飛機升到半空,「停」在原地等待,就可以「轉」到目的地,而按同一道理,上學的時候要從沙田去屯門,只要不斷垂直跳起,1分鐘就到屯門了。而到了這裏,短片即玩近來熱爆的「泰國人搭巴士」話題,太陽仔登上巴士時向車長無厘頭地說:「一個半鐘,哥仔我話畀你聽……我無問題……」車長回應:「無問題你就落車啦!」

原來牛頓慣性定律已解釋了地球自轉時,垂直跳起只會落回原地的道理,是因為上空的空氣會跟地球一起自轉,否則身處上空時,「就會被時速千幾公里的風掌摑」,而強颱風山竹最高時速是250公里,可見如果沒有跟隨地球,人都會被吹散,沒可能留在原地。

網民大讚短片高質,又指短片「抽水好快」,又留意到穿巴士那一幕特別加入英文字幕「You know earth self turn?」、「I tell you la」、「Real man go to school by jumping」、「Jump till the end of the world la」,直指「學到嘢」!

(香港天文台fb)