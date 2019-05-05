台男上色情網驚見女同學激戰片　網民建議告知事主　女方只讀不回

上色情網或許是男生們不敢說又經常做的事情，一名台男前日於討論區發文，指早前如常享受獨處時光，打開色情網站時驚見其中一片段的女主角竟是一名舊同學，相信片段被惡意上載到網上。台男坦言當時「不爭氣的看完」影片，之後內心非常糾結，不知如何是好，只好向網民求救。 網民得知樓主的情況都感驚訝，只能建議他盡快檢舉影片，使網站下架影片，同時鼓勵樓主告知女同學，讓她判斷是否向上載者追究。樓主後來亦按建議照做，雖然女同學已讀不回，但他未有介意，「我能替她做的或許真的就是閉上我的嘴巴」。

台男發文稱上色情網時發現其中一片段的女主角是其同學，懷疑對方遭惡意流出片段。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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該名台男前日（3日）於「Dcard」討論區以「在色情網站看到自己的同學」為題發文，稱早前一如往常打開色情網站時，被一個縮圖封面吸引了視線，一看之下才發現縮圖上熟悉的人影竟是自己的舊同學。樓主坦言，當下「不爭氣的看完」影片，事後才感到非常糾結，「我該怎麼辦，我還跟她有聯絡餒」。

樓主稱與該名女同學仍有聯繫，指她大學畢業時曾被劈腿，「花了好久才走出來，現在又被那渣渣流出」，對她再被背叛感到不忍，卻又不知如何處理，於是只好上網求救，詢問網民意見。

網民看過帖文都感到同情，建議樓主檢舉片段，並告知女同學有關事件。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

網民看過帖文都感到同情，紛紛出謀獻策，建議樓主先舉報影片內容，令網站將影片下架，減低對女同學的傷害，「不知道受不受得住，但是至少讓她可以想辦法止血」。有人則鼓勵樓主告知女同學相關事件，以免她被蒙在鼓裏，或讓她選擇是否追究上載片段的人，「不用那麼多立場，就剛好看到所以跟她說，希望她可以了解這個對象很危險就好，顧慮這麼多沒有意義，她男朋友還是可以轉發在其他地方」。

樓主最終按網民意見通知女同學，惟對方已讀不回，不過樓主決定不再追問。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

樓主聽取意見後，即時檢舉了相關影片，影片其後亦遭下架。他又鼓起勇氣告知女同學相關事件，不過隔了一晚仍是已讀不回，「我想她可能已經透過其他的朋友得知此事，我能替她做的或許真的就是閉上我的嘴巴」。他又解釋，自己當初看了整段影片，是因為不太相信片中人就是女同學，希望確認一下，「我沒有截圖也沒有留下網址，讓各位失望了我感到很高興」。

（「Dcard」討論區）