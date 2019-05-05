便利店馬桶泵藏針孔攝錄機　台警拘一男　背包起獲多支偷拍工具

一個看似平平無奇的黑色馬桶泵竟然成為偷拍工具，實在令人擔心。有網民日前在台灣便利店的廁所內，發現一個馬桶泵被裝上針孔攝影機，於是報警處理。警方其後翻查閉路電視，鎖定一名從事資訊工程的47歲男子，昨日（4日）深夜將他拘捕，並在其背包找到同樣裝上偷拍攝影機的馬桶泵，男子供稱偷拍只是作自己觀看之用。

警方翻查閉路電視，鎖定一名從事資訊工程師的47歲男子，將他拘捕。（ETtoday圖片）

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日前，有網民於fb群組「爆廢公社」公開事件，從他上載的2張圖片可見，一個馬桶泵的吸盤位置有一個很不起眼小孔，如果不是仔細查看根本難以被發現。而且馬桶泵是廁所中常見的物品，一旦被放在廁所地上或陰暗的地方，加上是黑色，很大機會就會被忽略。當把馬桶泵反轉，竟見到內藏以黑色膠紙包裹的物品，裏面有針孔攝錄機的電子裝置，該網民直言：「一整個傻眼！」網民事後報警處理及備案，亦提醒其他人「隨處都有可能發生，希望大家上廁所時可以多注意一下」。

警方接報後調查，證實案發地點為一個無障礙廁所，受害者包括10多名男、女，警方又翻查閉路電視調查，鎖定一名從事資訊工程的47歲邱姓的男子。終於警方4日深夜於新北市中和、永和一帶拘捕邱男，更在其背包起獲多支相同遭裝上偷拍攝影機的馬桶泵，其中一支還是邱男剛收回的偷拍工具，警方估計至少20人受害。

有台灣網民昨日於Facebook貼圖，指自己發現便利店廁所內的一個馬桶泵穿了小洞，拿起竟看到泵底藏着一個針孔攝錄機。（Facebook群組「爆廢公社」圖片）

邱男承認犯罪，他表示在捷運站周邊便利店、咖啡廳廁所安置類似裝置，僅作為自己觀看用。當地警方提醒民眾，在公共廁所如廁時，若對周遭設置有疑慮時，可初步使用閃光燈測試有無針孔攝影機的紅外線光進行檢查，以避免被偷拍。

（東森新聞）