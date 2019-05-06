鄭少秋新劇《詭探前傳》播出撞正恆指大跌千點　網民：丁蟹效應？

鄭少秋（秋官）的新劇《詭探前傳》上周於ViuTV播出，一眾網民最關心的並非劇情或者演員陣容，而是「丁蟹效應」會否再次應驗。《詭探前傳》於上周一首播時恆指沒有太大上落，不過於今日就一度大跌過千點，大批股民被殺個措手不及。不過其實股市大跌，主因是美國總統特朗普突然宣布對中國加收關稅，擔心中美貿易戰談判會因而受到影響，拖累股市。

由鄭少秋、陶大宇、游學修、麥子樂和陳安立主演的ViuTV劇集《詭探前傳》於4月29日正式首播。（海報）

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「丁蟹效應」的說法已經存在多年，而且過去應驗機會高，所以早於新劇首播前，已經有股民擔心「丁蟹效應」重臨。股民的擔心於今日終於變成事實，恆生指數開市已經大跌超過700點，其後跌幅一直擴大，一度跌超過1000點，午市收報跌994點，險守29000點大關，股民們只能苦中作樂，笑稱「丁蟹先係股神」。

恆生指數開市已經大跌超過700點，其後跌幅一直擴大，一度跌超過1000點，午市收報跌994點。（網上截圖）

《大時代》被譽為經典神劇，丁蟹效應時至今日仍然令人印象深刻。（網上圖片）

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類似的徵兆，於上周末在多個報價網站上都有出現，例如Google財經網上報價於上周六就曾錯誤報價，指恆指收報25608點，對比上日收市價30081點，出現超過4300點的末日式暴跌。有股民就翻炒當日的Google截圖，稱「我哋怪錯Google」，原來是Google早已「知悉」股市會大跌。

上周六Google一度出現錯誤報價，指恆指大跌超過4300點。（網上圖片）

不過其實上述說法都只是穿鑿附會，真正引致大跌的成因是美國總統特朗普突然於周日在Twitter上宣布，將會於本周五起對價值2000億美元的中國貨品加徵關稅，由原本的10%提高至25%。他批評與中國的貿易談判過程太慢，而且嘗試重新談判，對此覺得不可接受。

特朗普周日（5日）突然在社交網站Twitter上貼文，稱要在周五（10日）向中國進口貨品加徵關稅，令市場為之吃驚。（路透社）

「丁蟹效應」並非精密科學，但多次碰巧發生亦令人不得不避忌三分。不過，循例都要說一句，「投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值」，各位自己睇路啦！