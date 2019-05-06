台「黑糖珍奶雪糕」爆紅　台男咬一口狂掃6盒：跟現泡的一樣

地球人多喜歡喝黑糖珍珠奶茶？就是將黑糖珍珠再進化，變成夏天消暑涼伴雪條！近日有台灣網民在超市買了一盒「黑糖珍奶雪糕」，結帳時收銀阿姨大讚很好吃，還提醒「手快有，手慢冇」，他付款後立即拆開包裝嘗一口，沒想到雪條好吃得如「跟現泡的一樣」，隨即大手入貨掃多5盒。許多網民看後都分享「食後感」大讚很好吃，惟可惜已賣斷市，亦有人指雪條太甜膩，覺得網絡誇大了。

有台灣網民近日試吃「黑糖珍奶雪糕」，沒想到出奇地好吃。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

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該名網民日前於facebook群組「爆廢公社」發帖，指逛超市發現冰櫃內擺滿新出品的「黑糖珍奶雪糕」，在好奇心驅使下，打算買一盒試試看。沒想到收銀阿姨結帳時忍不住發表感受，「這很多人買，我不吃冰的（都）覺得很好吃」，但見樓主只買一盒，於是好心提醒：「等等就沒有了，一個客人來4次都沒買到。」樓主付款後立即到店外拆一條試食，驚覺味道如「現泡的一樣」，盛讚這款雪條是成功的產品，並回店內買多5盒。

帖文引網民熱烈討論，紛紛大讚這款黑糖珍奶冰棒非常好吃，「珍珠超軟Q」、「真的超好吃，珍珠QQ不硬」、「吃完會超級想喝珍奶」、「好吃，但好小一支幾口就沒了，不夠過癮」；不少網民指出現搶購情況，市面已買不到，「昨晚也衝去買兩盒」、「我買不到啊」、「我媽吃過一支後，隔天去買沒有，然後連續去了好幾天才買到」。

該網民忍不住大手掃入6盒，以防之後買不到。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

雖然好評如潮，但亦有網民表示味道一般，「吃完覺得還好，只想認真喝一杯珍珠黑糖奶」、「整支吃完覺得有點甜」、「本來期待有奶茶味，但實際上味道跟布丁雪糕很像」、「我覺得吃到後面有點甜會膩」，質疑網絡誇大了，沒那麼好吃。

（facebook群組「爆廢公社」）