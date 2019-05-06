台網民為恐怖魚頭鍋徵菜名　揭英國有類似傳統菜　名字超夢幻

如果一道菜有滿滿的魚頭看著你，你還敢吃嗎？最近有位網友就在爆笑公社貼出了一張「暗黑料理」圖，來徵求創意菜名！只見紅通通的鍋底裡有數十隻睜大眼張大口的魚，看上去簡直驚悚感萬分啊……這也吸引許多網友留言討論，為這道料理命名。

有網友貼出了一張「暗黑料理」圖，徵求創意菜名。（Facebook「爆笑公社」圖片）

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網民取名建議：「我要活下去」、「浩劫魚生」、「嗷嗷待哺」、「水還不夠熱」、「選我選我」、「我有個大膽的想法」、「無語問蒼天」、「夾縫中求生存」、「百家爭鳴」、「給我一個吻，可以不可以」

只有我想到這個嗎？

不少網友馬上聯想到小時候的釣魚遊戲，原來真實版如此驚人！也有人表示根本就是油鍋地獄啊……

魚頭料理其實來頭不小？

這樣看下來怎麼樣都覺得只是一張搞笑的料理圖吧，不過其實在英國還真的有這道菜餚，甚至取了一個夢幻的名字，叫做「仰望星空派」( Stargazy pie)，美麗的菜名配上不尋常的菜色外觀，可以說是一道隱藏版的暗黑料理……

而這道菜不只已是英國的傳統菜餚，在2007年英國名廚希克斯（Mark Hix）就在BBC的廚藝比賽節目「大不列顛菜單」（Great British Menu）中，以此道料理為發想，將魚頭改為小龍蝦，讓蝦螯穿過派皮，一舉擄獲評審的心，也讓他順利拿下比賽冠軍。

沒想到看起來驚悚的料理背後竟然有這麼厲害的故事啊！大家還有看過哪些獵奇的菜色呢？

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