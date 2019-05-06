女友10分鐘沖完涼　台男揭原來1天只洗1個部位　網民：噁心！

近日Dcard有位地方男友發表了一篇文章，表示自己對世界洗澡的定義徹底崩壞！

原po提到，女友洗澡時間都只有5到10分鐘，和他所認知的女孩子都洗很久不一樣，因此好奇問她為甚麼可以洗這麼快。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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原po提到，女友洗澡時間都只有5到10分鐘，和他所認知的女孩子都洗很久不一樣，因此好奇問她為什麼可以洗這麼快，不料女友竟回答：「哦～沒有啦！我洗澡只洗部位」。原po覺得不對勁，繼續追問下去，女友便曝光洗澡內情：「就是今天只洗脖子啊～明天洗肚子啊～後天只洗腿啊～頭髮想到在洗啊～這樣。」原po傻眼：「有人能幫打個119嗎？」

「噁！她生活習慣好嗎？」 「這意思是說局部認真洗然後其他部分只是過個水嗎？」 「哈哈哈，那你下次要親他時，要不要先問你今天洗哪裡」 「妳女友的10分鐘是洗哪個部位？」 「麻煩原po每天準時拖進去洗...」 「她只是跟你畫虎爛，竟然信了！好傻好天真呀」 「話說上一個跟我說要洗澡的女生，過了一年還沒洗好……」

一個部位可以洗上10分鐘也算是洗得很乾淨，但一天一部位是要分成幾個禮拜才能洗到一次啊！網友們看不下去，紛紛在此篇留言分享自己的洗澡時間與過程。眾多女網友表示自己洗澡都只需要洗十到十五分鐘，如果加上卸妝會在加五分鐘左右，大約二十分鐘的長度才算正常。

「洗頭加身體抹肥皂加洗面乳洗臉花大約七到十分鐘」 「我洗澡只要十五分鐘，但是沒洗乾淨會睡不著」 「卸妝洗臉洗頭護髮洗澡刷牙十四分鐘完成」 「我男友洗澡要四十分鐘以上也顛覆了我的三觀呢」 「很納悶洗澡要洗半個小時的人到底是在廁所發生什麼事」 「男生洗一個小時是在廁所孵蛋嗎⋯⋯」

雖然說想洗乾淨是好事，但洗超過30分鐘以上，其實也有浪費水資源的疑慮。

所以有網友因為這篇文章另外再開創新話題：你洗澡時水會開開關關的還是一直開著？

開著與會開開關關的人數粗估為一比一，不關的原因幾乎都是因為電熱水器不穩定，開開關關會造成沒有冷水的窘境，而不少人認為不關水也很顛覆三觀！你又是哪一類型的呢？

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