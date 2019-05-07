阿婆日日去快餐店偷豉油　經理一個舉動令她放下贓物　獲網民激讚

店員如何令小偷乖乖交出贓物而不失禮貌，都是一種學問。有網民在facebook群組分享，指馬鞍山一間快餐店出現「偷豉油怪客」，而且更是慣犯，但經理仍有禮貌地勸喻，該婆婆扮聽不明白，經理都沒有選擇報警，反而繼續「循循善誘」叫婆婆不要再取，還做出一個舉動令對方偷偷放下豉油離開。帖文引起熱議，無論樓主和網民都大讚員工處理得好，保持禮貌但又令對方知難而退。

有網民分享，指馬鞍山一間快餐店出現「偷豉油怪客」，但經理很有禮貌地勸喻她放下偷去的東西。（fb「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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有網民昨日（6日）在fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」發帖，分享在馬鞍山一間快餐店見識到員工「捉小偷」的技巧，指該店經理向一位婆婆大聲而有禮貌地表示，「唔好日日攞支豉油走，cctv影到你日日攞支走，你攞番出嚟」，但婆婆卻裝出聽不明白的樣子，並對着空氣講話「咩呀？要牛油，我要牛油」。

旁邊食客見狀即建議報警處理，樓主亦加把口向婆婆勸說「攞番出嚟啦」，但經理再循循善誘地說「第日唔好再攞喇」，又上前給婆婆遞紙巾，「大家街坊，我哋都唔想報警」。其窩心舉動似乎令婆婆「心軟」，最後偷偷將豉油掉落地下便離開，令樓主忍不住發文大讚「要表揚呢啲好員工！」，其後更傳電郵給該公司表揚她。

帖文引起網上熱議，很多網民都大讚經理「好盡責」，亦很有禮貌，但有人則感驚訝，「日日拎？個客豉油當水飲？」有網民則指，「香港人不嬲都貪小便宜」、「攞走個下好興奮，又有得用，可能只求一刻開心」。

有其他網民則分享同類怪客，如「啲阿婆日日去拎砂糖，仲聽到佢問樓下個看更要唔要，拎埋畀佢」、「 上次我見到有呀伯偷叉偷刀添，真係吹到啤一聲」。