瑤柱蛋白炒飯賣99元被指太貴　柴灣工廈食堂：齋瑤柱成本都30元

炒飯何價？有網民在網上投訴，稱致電柴灣一間工廠大廈餐廳叫瑤柱蛋白炒飯外賣，沒料到場才驚覺要價99元，批評餐廳無裝修又要坐圓櫈「唔值呢個價」。惟大多留言都質疑樓主落單時沒問清價錢，又指瑤柱蛋白炒飯成本較高，而其炒飯看來很足料。涉事的泗興食堂負責人直指本就不在餐牌上，慨嘆其實做一個瑤柱蛋白炒飯工序繁複，只計瑤柱已經用三兩以上，成本逾30元，而且餐廳只用最大尺寸的飯盒，份量很足，一般只有熟客才懂下單，所以在電話中沒主動告知價錢。名廚周中師傅力撑食堂，認為賣99元根本「唔貴」。

有網民在柴灣工廈餐廳點瑤柱蛋白炒飯，拿外賣時知悉要99元，認為價錢太貴。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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該網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，批評「原來柴灣有咁貴嘅工廠大廈餐廳（泗Ｘ）」，指其瑤柱蛋白炒飯要價99元，比酒樓貴，「打電話叫外賣，去到先知咁貴，唔要都唔得」。他又批評餐廳只開設於柴灣工廠大廈區，無裝修、坐圓櫈、膠枱布，「唔係特別好食，唔值呢個價」。

不過，有曾光顧的街坊網民即時反駁，稱「設備差啲，以前食過一次，佢啲嘢我敢講一定好食過柴灣所有酒樓」、「個飯炒得幾靚又夠乾身，呢啲手工錢加埋其實賣99唔係貴」。

不少人更認為樓主自己都有問題，質疑他下單前無問清價錢亦有一定責任，樓主其後承認「冇問，冇諗過咁貴，以為$68左右」。有人笑指樓主不清楚現在的市價，「樓主係咪昏迷咗幾年先啱啱放出嚟，你睇下出面晚市先講」、「一分錢一分貨，佢足料喎」。

泗興食堂負責人阿遠表示，該客人取外賣時已說炒飯貴，但當時已煮好，對方亦願意付款，有客人將帖文展示給他看才知悉事件，「冇諗到咁大件事，下次話唔要，我冇嘢好講」。他指瑤柱蛋白炒飯不在餐牌上，一般只有熟客才會點，因為都知道價錢是98元（外賣加1元），所以不會特別提醒，亦不可能在客人叫外賣時每款講價錢，而且餐牌上亦有較實惠的炒飯，只是40多元。

阿遠慨嘆不少市民覺得工廈餐廳定價就一定要非常便宜，但其實廚師們不會因為在工廈餐廳上班而減薪，「廚房人工都十幾萬一個月」。他又指其食堂的瑤柱蛋白炒飯不會像有些酒樓一樣，只是將瑤柱炒完撒在飯上，而是先將瑤柱蒸好再拆絲，當中的菜芯要去葉和削表皮，雞蛋還只要蛋白。他說去年瑤柱的來貨價最平也要130元一斤，他們一碟炒飯用了3兩以上，成本已要30元，還要6隻蛋、4條菜芯，實際賺的不多，已是功夫菜，「出酒樓食同樣質素一定過百」，又無奈稱已經用了最大尺碼的飯盒，份量比一般食肆更多，下次有非熟客再點，會先講明價錢。

名廚周中師傅接受《香港01》訪問時直言，瑤柱蛋白炒飯賣99元「唔貴」，這個炒飯在酒樓的價錢亦因地區而異，平的有70至80元，百元樓上亦常見。他教路，上好的瑤柱蛋白炒飯一定要將蛋白炒得夠滑，而且要用「蝦仔飯」，意思是煮得好的飯，要「不爛、不硬、不油」，落鑊像小蝦一樣。

瑤柱方面，他認為一定要選用日本瑤柱，不能用內地瑤柱，廚師會先蒸再拆絲，可以一起炒，或炸完再炒，取其香脆口感，一般廚師會拿一手瑤柱絲去炒，份量約有一粒至一粒半，不足一兩。菜最好用芥蘭、西蘭花頭，全程要夠鑊氣，不然有可能會黏鑊。而許多食肆還會提供其他貴價炒飯，例如鮑魚炒飯和帶子炒飯等。