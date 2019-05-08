【俄羅斯客機起火】唔好阻我！　副機師拚死爬回機艙救人

俄羅斯航空（Aeroflot）上周日（5日）的SU1492航班懷疑遭雷電擊中通訊系統被迫緊急折返莫斯科，但在謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場降落時起火爆炸，造成41人死亡，最新曝光的現場片段顯示，36歲的副機師庫茲涅佐夫（Maxm Kuznetsov）一度經由逃生滑梯爬回駕駛艙，希望趕在機尾的大火燒到前，協助42歲的機師葉夫多基莫夫（Denis Evdokimov）逃生。

片段拍到，當時客機火勢猛烈，後半段機身已陷入火海，庫茲涅佐夫沿繩索逃出冒煙的駕駛艙後卻未有即時離開停機坪，反而不理勸阻，數度掙脫救援人員奮力爬上逃生滑梯，希望協助葉夫多基莫夫離開駕駛艙。

事後，葉夫多基莫夫曾在訪問中表示，客機着陸後副機師先行離開駕駛艙，然後就是他，但他沒有進一步透露是如何逃出；當地報章報道，庫茲涅佐夫最終都能爬回駕駛艙，成功救出一名乘客，以及取回重要的飛行文件。

另外，有片段拍到坐在10C號座位的倖存乘客赫勒布什基（Demitry Khlebushkin）拿着背囊離開火場，俄羅斯傳媒報道，坐在赫勒布什基後排的乘客只有3人生還；不少人批評赫勒布什基「阻礙」了其他乘客逃生，但他並非唯一被指行為自私的乘客，事發時還有多名乘客先把隨身行李拋下逃生滑梯，然後才跳出去。

倖存乘客薩夫琴科（Mikhail Savchenko）在Facebook寫道：「對那些拿着袋逃生的人，我不知道該說什麼，上帝會審判他們！」

有評論稱客機緊急降落時，機師「熟練地」操作，但雷擊並不會對現代的飛機造成任何災難性後果，機械故障可能才是罪魁禍首。另外，據稱客機曾在莫斯科上空盤旋了兩次，惟未有進行半空「放油」。