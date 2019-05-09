拍賣平台用家分享瘋狂經歷：買家問住公屋有冇折、有隱形褲出售

網購回來發現貨不對辦就聽得多，原來賣家都會遇上很多無理要求。近日有網民在連登討論區，以「一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢」為題發帖，引來不少人分享自己在網上拍賣平台交易時的奇怪見聞，包括有買家要求到「大西北」面交、亦有人瘋狂講價，由5000元壓價至3000元、最常見是確認交收了最後卻沒出現，令賣家相當氣憤。有網民就發現Carousell的貨品無奇不有，如「隱形褲」、「有味CK內褲」及「異形蛋」等。

近日有網民在連登討論區，以「一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢」為題發帖，引來不少人分享自己在網上拍賣平台交易時的奇怪見聞。（連登討論區截圖）

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有Carousell賣家近日在連登討論區發帖抱怨，指遇到一位買家用100元買遊戲FIFA的換領卷，但交收後竟稱自己根本沒有這個遊戲，所以用不着，還提出一個極品要求：「要我俾埋隻FIFA佢。」令樓主大感驚訝。

在樓主拋磚引玉下，不少網民都分享在Carousell上遇到的「黐線經歷」。有賣家抱怨常常遇到瘋狂壓價的買家，甚至壓價超過四成，由5000元減至3000元都有，有些人更獅子開大口，「賣對VANS 75蚊，九成新，點知條友仲要減我價25蚊，西貢fast trade」。另有人還提出以兩個幾百元的背囊，換一部放售2500元的相機，還有買家厚面皮地問道「住公屋有冇優惠」，令網民忍不住問：「係咪啲上網plan（計劃）、睇波plan？」

↓↓網民上Carousell遇過黐線的事↓↓

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除了價錢方法，交收方式亦引起很大笑話，「約新界搭咗去港島，之後又話唔識搭地鐵返屋企，問我點算咪教佢搭」，亦有人要求賣家遷就他，送往屯門、天水圍等「大西北」地區。有賣家就表明500元以上才可面交，但買家斬釘截鐵表示「我只想面交，沒有其他方法」，還要求到元朗交收，令賣家斷言拒絕。另有賣家稱試過售賣只值3元的東西，但買家要求他郵寄包郵費，「心諗送埋畀你好無？」

另外，網民亦有盤點網上拍賣平台出現的離奇商品，如PS4手掣空盒3個，價值20元；有標明已穿過數次的CK男裝底褲，售200元；一個連登討論區帳戶，300元，還有「普羅米修斯飛船」送異形蛋售賣。