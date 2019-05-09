【母親節】台媽母乳塞爆冰櫃嚇親爸爸　媽媽級網民：這奶量…

很多生小孩的媽媽都會堅持在寶寶可以吃副食品之前三餐全餵母乳，因為醫學上普遍認為餵嬰兒母乳不但可以增強抵抗力，跟奶粉泡的奶相較之下也營養很多。不過近期就有一位爸爸在爆廢公社分享，自己老婆為了讓寶寶有足夠母奶喝，庫存量居然多到買了一個大冰櫃…

台灣有爸爸指，其妻為了讓寶寶有足夠的母乳喝，竟大量庫存了一整格雪櫃的奶量。（Facebook「爆廢公社」圖片）

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海量「母乳冰條」驚呆網友：

「真的有這麼多嗎？真心求問」 「好壯觀，超級羨慕」 「真羨慕，奶量少的路過」 「這奶量是想羨煞死多少媽媽」 「請替老婆收下我的膝蓋，看看自己的冰箱（我自己去面壁）」 「這是冰店吧！」 「感覺很像冷凍袋綠豆冰」

有網民表示，照片上的母乳冷凍袋，「感覺很像冷凍袋綠豆冰」。（Facebook「爆廢公社」圖片）

原來很多媽媽都這樣做！

一般冰箱還會放其他食材，所以真的冰不了多少，而且若母乳單獨買冰櫃冷凍，並維持溫度在-20度C以下，最久甚至可以保存六個月，因此不少媽媽也都會另外再買冰箱或冷凍庫冰母乳：

「我買了三台冷凍櫃凍奶，慢慢喝」 「我朋友的老婆用到三台冰箱我覺得超扯」 「我有看過養了三四個（包含我的）還冰滿兩個冷凍櫃的（一天最少3000起跳）」 「我能體會母奶多到冰不下的煩惱」

不少媽媽也都會另外再買冰箱或冷凍庫雪母乳（爆廢公社）

「冷凍母乳」有好有壞？

雖然冰這麼多就不怕寶寶不夠喝了，不過有些已經餵過母乳的媽媽卻不贊成這麼做，因為凍過的母乳不但味道會改變，有些寶寶甚至因此不喝，導致辛苦擠的乳母幾乎都放過期：

「沒喝習慣冷凍奶這些都只能丟掉」 「我覺得除非真的距離太遠，不然冷凍奶真的很難喝，我女兒一點不捧場（有個從直接吸，到現擠冷藏冷凍等級都喝過的爸爸良心建議）」 「相信我，你的孩子絕對喝不到那些母奶冰棒，新鮮的已經很夠喝，母奶冰棒可以的話建議可以捐給母奶庫，不然最後的下場肯定是冰到過期拿去做別的使用（三寶媽媽過來人的建議）」 「我第一胎也是擠一堆，結果親餵就飽了，根本沒在喝冷凍奶，請人做肥皂又貴根本划不來，滿山的母奶冰棒全丟了」 「擠剛好就好了，擠多了冷凍也不好喝，母奶冷凍後超腥的，給孩子喝新鮮的就好」 「其實大部分的奶後來都是丟掉的 ，有些小孩子不喝冰過的，大概是味道有點不一樣，然後冰久了自己也會想說會不會壞掉變質了」 「冷凍的孩子都不喝，最後通通倒掉了」

囤貨母乳的背後真相其實是…

不過這個說法也讓不少網友出聲解釋，有些人不是故意要擠這麼多，而是媽媽乳量因體質影響都會有所不同，有的天生奶水量就比較多，如果不擠又會漲奶不舒服，所以真的不是故意要「囤貨」

「是真的可以那麼多，但擠母乳真的很辛苦，而且要很勤的去擠，否則容易變石頭奶很痛的，所以媽媽真的很辛苦」 「有些人天生就是分泌那麼多母乳，跟供需平衡無關，這是體質問題！」 「有的人需要上班或托嬰啊！只能擠出來喝～」 「奶量多到不擠出來會阻塞，不是自己能控制啊」 「多奶媽真的好辛苦，不是故意要產那麼多奶，但又一直漲，不擠又痛又怕塞」

喝不完的母乳還有妙用！

擠太多寶寶喝不完，丟掉又太浪費，很多媽媽也提議其實可以拿來做母乳皂給寶寶洗澡，或是可捐給相關機構，幫助其他在醫院沒母乳喝的寶寶～

「用不完可以做母乳皂哦！」 「可以捐給母乳庫幫助早產兒」 「可以拿來給寶寶洗澡喔～我女鵝之前脂漏性皮膚炎，用母乳洗澡就好了」 「如果真的太多無法消化，可以捐贈給母乳庫，幫助沒有母乳可吸的寶寶唷！」

關於餵寶寶母乳這件事大家反應都不同，很多人都認為最好親餵而不要囤貨母乳，然而現代雙薪父母多，有時候要上班真的無法餐餐親餵，所以只要寶寶可以接受其實也無妨～但不要為了怕寶寶不夠喝而硬是多擠放庫存，久了對媽媽身體也不好呀！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】