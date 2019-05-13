網戀半年見真身　難忍女友咬人怪癖　宅男拒應約：咬出奧運五環了

能和網上的戀人見面再變成現身生活中的情侶本是幸福事，但一名內地男網民卻遇上極愛咬人的女友，前臂一圈圈咬痕見證了他的委屈，近日女友約他外出他堅拒，一度被女友懷疑他出軌，令他忍不住「爆了」，批評女友「從乾坤圈咬到風火輪，又咬成奧運五環了」。照片引起不少網民爆笑，有很多人都指女友出現同一怪癖，笑言給她買一支磨牙棒就好了。

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日前有宅男在微博向人投訴，指和網戀半年的女孩子終於成為現實中的小情侶，惟熱戀的甜蜜中卻滲入了陣陣痛苦，因為他的女友竟然有咬人的怪癖，動不動抓他的手臂來咬，令他忍無可忍。

宅男與咬人女友對話實錄 ↓↓↓

早前女友約他去看電影，他都一口拒絕，引來女友懷疑他出軌，更大罵他是渣男，逼得他即時嬲爆，直指女友對他為何不願外出應心中有數，更傳她手臂被咬的照片，「出去一次你咬我一次」、「從乾坤圈咬到風火輪，又從風火輪咬成了奧運五環，再來幾次我怕你給我咬出一個北京城！」諷刺女友咬人愈來愈離譜，已令他怕了的地步。

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對於男友的憤怒，女友急急認錯，解釋只是太喜歡他才會這樣做，惟卻未有承諾不再咬人。

網民看到宅男的故事深有共鳴，不少人更指自己女友同樣有亂咬人的問題，批評極不衛生又討厭，惟女友卻屢勸不改，只有忍耐或分手兩個選擇；有人笑言若宅男不算受虐體質，還是早分手早着。

（微博）