鄭中基早前於農曆新年期間舉行演場會，他於每場亦設逗利市環節，從不少忠實粉絲手上逗了近4萬利市錢，果然盆滿砵滿。鄭中基當時向在場的粉絲承諾將會全數捐出利市錢，而最近錦田一間狗場於facebook上載收據相片，表示已收到鄭中基及太太余思敏Sammie近2萬的捐款，對此非常感激：「真的感謝你、你的團隊(Running Team)及給你太太余思敏Sammie的善心！」

鄭中基早前於農曆新年期間舉行演場會，他於每場亦設逗利市環節，總共從不少忠實粉絲手上逗了近4萬利市錢。（鄭中基IG圖片）

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鄭中基於今年的農曆新年期間一共舉行了5場紅館演唱會，他於每場演唱亦與粉絲互動，新年流流更不少得逗利市。演唱會完滿結束後經團隊人員點算，總共逗了39,390港元的利市錢，鄭中基後來亦於facebook感謝一班善長人翁，更稱會為「全數捐出利市錢」的承諾而盡快找數。

演唱會完滿結束後經團隊人員點算，總共逗了39390港元的利市錢，鄭中基後來亦於facebook感謝一班善長人翁。（鄭中基IG圖片）

大樹下善待動物庇護站(錦田)有限公司（即前錦田狗場）近日於fb上載收據相片，表示已收到鄭中基及太太余思敏Sammie共19695港元的捐款，他們更感激2人及其團隊的愛心，「感謝 鄭中基先生在今年新年期間的演唱會獲得的利是錢捐給大樹下作為貓貓狗狗的糧食及醫療費」。

大樹下善待動物庇護站(錦田)有限公司（即前錦田狗場）近日於fb上載收據相片，表示已收到鄭中基及太太余思敏Sammie共19695港元的捐款。（錦田狗場fb圖片）

+ 5 + 4 + 3

鄭中基亦於fb轉載帖文，他表示其團隊於過去期間努力尋找不同非牟利組織，亦有詳細搜集資料，希望捐款可以真正幫助有需要的團體。他亦稱道：「最後決定分別捐畀2間唔同嘅機構，其中一間係大樹下。佢哋好用心咁樣照顧來自各方嘅流浪貓狗。」

而「機動娛樂」亦有於fb解釋至今才找數的真正原因，他們解釋因為全現金捐款，令過程較為繁複，「每日數夠200張銀紙先去銀行到排隊入錢，但又唔係每一日都可以去到銀行，結果就搞咗好耐嚕」。

大批粉絲留言力讚鄭中基是有愛心的「找數真漢子」，「暴龍哥對啲動物真係好」、「暴龍哥唔只愛驢仔，好有愛」、「多謝首領關愛小動物」、「代毛孩多謝你」。